Οδηγοί παραβίασαν τον μισό ΚΟΚ στη Θεσσαλονίκη – Τι παραβάσεις έκαναν

Στο πλαίσιο επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη για την τήρηση του ΚΟΚ, αστυνομικοί συνέλαβαν πέντε οδηγούς.

Στη σύλληψη 48χρονου αλλοδαπού, όπως και τεσσάρων ακόμη οδηγών, προχώρησαν το Σάββατο 28 Μαρτίου αστυνομικοί των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, χωρίς άδεια οδήγησης, με ταχύτητα 114 χλμ/ώρα αντί 50 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Επιπλέον, μετά από αλκοτέστ, διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Τον… μισό ΚΟΚ παραβίασε και 19χρονος ημεδαπός ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας. Ο νεαρός παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, αστυνομικοί συνέλαβαν 19χρονο αλλοδαπό, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης κινούμενος με ταχύτητα 180 χλμ/ώρα αντί για 60 χλμ/ώρα όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες.

Ακόμη, συνελήφθη 49χρονος ημεδαπός καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί. αυτοκίνητο στην περιοχή της Σταυρούπολης, υπό την επήρεια μέθης, όπως και 30χρονο ημεδαπό επίσης στη Σταυρούπολη, καθώς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.