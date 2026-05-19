Οδηγοί στην Αθήνα έσπασαν τα κοντέρ στο αλκοόλ – Τι έδειξαν οι συσκευές

Βαρύς αναμένεται να πέσει ο πέλεκυς σε 13 οδηγούς που εντοπίστηκαν πίσω από το τιμόνι ενώ είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στη σύλληψη 13 οδηγών που βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 14 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Μαΐου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τρεις περιπτώσεις τα αλκοολόμετρα της Τροχαίας έδειξαν 0,91 mg/l, 1,00 mg/l και 1,03 mg/l, προκαλώντας την έκπληξη των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο ΚΟΚ, όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν με επήρεια αλκοόλ άνω του 1,10 g/l με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, τιμωρούνται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας-πινακίδων για 180 ημέρες.

Παράλληλα, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, ενώ στο ποινικό σκέλος, ο οδηγός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών.

Οι 13 συλλήψεις προέκυψαν σε σύνολο 23.095 ελέγχων αλκοολομέτρησης, ενώ συνολικά βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.710 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 730 οχήματα, εκ των οποίων 94 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 841 άδειες ικανότητας οδήγησης και 197 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι προ ολίγων μηνών οδηγός φορτηγού εντοπίστηκε, μετά την πρόκληση ατυχήματος, στον επαρχιακό δρόμο Πάχης-Μεγάρων, στη Δυτική Αττική, με ένδειξη 1,70 mg/l.

Όπως προέκυψε, στον οδηγό του φορτηγού είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ.