Oδηγοί Tesla στον Βόλο κλείνουν αυτοκίνητο που πάρκαρε στις θέσεις φόρτισης

Η φωτογραφία έχει γίνει viral, καθώς δεκάδες χρήστες σχολιάζουν το εν λόγω περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Viral περιστατικό μεταξύ τριών αυτοκινήτων εκτυλίχθηκε πρόσφατα σε ξενοδοχείο του Βόλου.

‘Οπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που αναρτήθηκε στην ομάδα Tesla Fans Greece στο Facebook, δύο οδηγοί Tesla «τιμωρούν» τον οδηγό ενός θερμικού Peugeot 3008, επειδή αυτός πάρκαρε μπροστά από τον φορτιστή.

Ο οδηγός του Peugeot, πάρκαρε μάλιστα σε δύο θέσεις στάθμευσης.

Κατά συνέπεια, οι οδηγοί των δύο Tesla δεν μπορούσαν να φορτίσουν τα αυτοκίνητά τους και για αυτό πάρκαραν μπροστά από το θερμικό αυτοκίνητο, κλείνοντας το επί της ουσίας.

Η φωτογραφία έχει γίνει viral, καθώς δεκάδες χρήστες σχολιάζουν το εν λόγω περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγοί θέλουν να φορτίσουν το όχημά τους και πέφτουν πάνω σε παρκαρισμένο μη ηλεκτρικό όχημα. Φαίνεται πως η ιστορία επαναλαμβάνεται, αν θυμηθούμε ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ που αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο βραχνά για οδηγούς με κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από θέση φόρτισης, εκτός και αν πρόκειται για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα και αυστηρά μόνο για όσο διάστημα φορτίζουν την μπαταρία τους.

Η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες, καθώς και με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.