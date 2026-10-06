Συνολικά, διενεργήθηκαν 34.630 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 219 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Ειδική τροχονομική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου 2026.

Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου, με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στους δρόμους της Αττικής.

17 συλλήψεις

Διενεργήθηκαν συνολικά 34.630 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 219 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια περίπτωση το αλκοολόμετρο της Τροχαίας έδειξαν 1,47 mg/l, προκαλώντας την έκπληξη των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο ΚΟΚ, όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν με επήρεια αλκοόλ άνω του 1,10 g/l με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο (mg/l) εκπνεόμενου αέρα, τιμωρούνται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας-πινακίδων για 180 ημέρες. Παράλληλα, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, ενώ στο ποινικό σκέλος, ο οδηγός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.680 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 853 οχήματα, εκ των οποίων 140 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.158 άδειες ικανότητας οδήγησης και 350 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,63% επί του συνόλου -λιγότερο από 1 στις 100 περιπτώσεις.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της.