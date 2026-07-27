Οδηγός έτρεχε με 208 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου – Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Ο πέλεκυς πέφτει βαρύς για όσους βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι και ειδικά για όσους υπερβαίνουν τα 200 χλμ./ώρα.

Χειροπέδες σε 29χρονο οδηγό που έτρεχε με 208 χλμ./ώρα στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Ιουλίου αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός καταγράφηκε από συσκευή ραντάρ να κινείται με 208 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά 78 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 130 χλμ./ώρα για το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, καθώς η υπερβολική ταχύτητα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΚΟΚ και Ποινικός Κώδικας

Σημειώνεται ότι με βάση τον ΚΟΚ, όσοι κινούνται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και το διοικητικό μέτρο της επί τόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 1 έτος.

Σε περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 4.000 ευρώ και ο οδηγός στερείται το δίπλωμα οδήγησης για 2 έτη.

Επιπλέον, εφόσον ο οδηγός υποπέσει για τρίτη φορά μέσα σε 5 έτη, στην ίδια παράβαση, τότε τιμωρείται με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 4 έτη.

Επιπλέον, όπως ορίζει το Άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, όποιος οδηγεί όχημα σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 60 χλμ./ώρα, τιμωρείται αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: