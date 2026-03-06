Οδηγός στη Θεσσαλονίκη παραβίασε τον μισό ΚΟΚ – Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Ο 47χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι κατείχε μικροποσότητα ηρωίνης την οποία κατάπιε.

Ειδικές δράσεις και στοχευμένους ελέγχους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα αστυνομικοί σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, προχωρώντας στη σύλληψη 19 ατόμων.

Ένας οδηγός παραβίασε… τον μισό ΚΟΚ, ενώ κατηγορείται για απείθεια, παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 47χρονο, ο οποίος για να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα, παραβίασε δύο πινακίδες STOP, υπερέβη το όριο ταχύτητας και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Τελικά ο 47χρονος ακινητοποιήθηκε, ενώ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι κατείχε μικροποσότητα ηρωίνης την οποία κατάπιε κατά τη διαδρομή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, για παρακολούθηση.

Παράλληλα, 49χρονος κατελήφθη τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 5 Μαρτίου να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδήγησης, σε προγενέστερο χρόνο, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.