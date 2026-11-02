Οδηγός στην Άρτα αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ – Γιατί το πρόστιμο έφτασε τα 3.300 ευρώ;

Ιδιαίτερα ακριβά θα πληρώσει ένας οδηγός στην Άρτα την προσπάθειά του να αποφύγει έναν αστυνομικό έλεγχο.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας έχουν ενταθεί, με την Αστυνομία να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τον εντοπισμό οδηγών που αγνοούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μάλιστα, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για μια σειρά από επικίνδυνες παραβάσεις, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για μήνες.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Άρτα, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό να σταματήσει προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοόλ. Εκείνος, αντί να συμμορφωθεί με την υπόδειξη των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το σημείο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του παραβίασε τρεις διαδοχικούς ερυθρούς σηματοδότες.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Ωστόσο, ο οδηγός αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, γεγονός που έχει συγκεκριμένες συνέπειες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η άρνηση διενέργειας ελέγχου για την εξακρίβωση της κατανάλωσης αλκοόλ αντιμετωπίζεται από τον νόμο ως παράβαση που επισύρει τις κυρώσεις της ανώτατης προβλεπόμενης βαθμίδας. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό μεταφράζεται σε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Στις παραπάνω κυρώσεις προστίθενται και εκείνες για τις τρεις παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη. Κάθε μία επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

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Έτσι, το συνολικό ποσό των διοικητικών προστίμων ανέρχεται στα 3.300 ευρώ, ενώ ο οδηγός θα στερηθεί το δίπλωμά του για συνολικά 8 μήνες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία των παραβάσεων που καταλογίστηκαν.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταματά στις διοικητικές κυρώσεις. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων ποινών στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.