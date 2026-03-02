Οδηγός στην Αθήνα παραβίασε το όριο κατά σχεδόν 100 χλμ./ώρα – Δεν είχε δίπλωμα

Στην προσπάθειά του να διαφύγει παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και έκανε αντικανονική αναστροφή.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρησιακές δράσεις των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο δράσης αστυνομικών της Τροχαίας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, εντοπίστηκε 22χρονος να κινείται επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με ταχύτητα 197 χλμ./ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα 197 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε και αντικανονική αναστροφή.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι στερούνταν διπλώματος οδήγησης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι με τον υφιστάμενο ΚΟΚ, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4 και στον παραβάτη επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.