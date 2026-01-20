Οδηγός στην Κρήτη παραβίασε τον μισό ΚΟΚ – Το περιστατικό

Ο μεθυσμένος οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Τροχαίας και συνέχεια παραβίασε φανάρια και όρια ταχύτητας, προβαίνοντας παράλληλα σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Σχεδόν τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παραβίασε οδηγός στην Κρήτη, πέφτοντας στο τέλος πάνω σε ένα περιπολικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουρίου, με έναν οδηγό να εντοπίζεται να οδηγηθεί επικίνδυνα. Δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Τροχαίας, αγνοώντας το σήμα του αστυνομικούκαι στη συνέχεια παραβίασε πινακίδες, φωτεινούς σηματοδότες, όρια ταχύτητας ενώ έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, αναφέρει το zarpanews.gr.

Η αστυνομία καταδίωξε τον 43χρονο και μετά από μερικά λεπτά κατάφερε να τον ακινητοποιήσει αφού ο ίδιος συγκρούστηκε με αστυνομικό όχημα.

Μετά από τον έλεγχο της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ και το αλκοτέστ έδειξε πως είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο 43χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.