O οδηγός ταυτοποιήθηκε μέσω του live που έκανε στα social media, την ώρα που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό.

Ένας 46χρονος οδηγός ταξί ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., καθώς εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Κορωπίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, όπου ο οδηγός ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Στο συγκεκριμένο σημείο, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χλμ./ώρα και στη συνέχεια στα 70 χλμ./ώρα.

Το βίντεο εντοπίστηκε στο πλαίσιο έρευνας της ειδικής ομάδας της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που καταγράφονται και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Από την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 46χρονο ημεδαπό ως τον οδηγό του ταξί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.