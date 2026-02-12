Οδηγούμε στο πανέμορφο τοπίο της Λίμνης Αώου – Η μαγεία μέσα σε 21 δευτερόλεπτα (video)

Με συνοδοιπόρο μας το Audi Q6 e-tron Sportback περάσαμε από την Τεχνητή Λίμνη Αώου, όπου το τοπίο ήταν ντυμένο στα λευκά και ο δρόμος χανόταν μέσα στην ομίχλη.

Η ελληνική γη είναι προικισμένη με αστείρευτη ομορφιά, παντρεύοντας με μοναδική δεξιοτεχνία το πράσινο των κατάφυτων βουνών με το γαλάζιο της θάλασσας. Ελλάδα, ένας τόπος όπου το κάλλος υποβαθμίζεται μόνο κατόπιν ανθρώπινης παρέμβασης.

Υπάρχουν, ωστόσο, και αυτές οι εξαιρέσεις όπου το ανθρώπινο χέρι δεν αλλοίωσε τη μαγεία, αλλά την ανέδειξε περαιτέρω. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Λίμνη Αωού, μια τεχνητή λίμνη, στον νομό Ιωαννίνων, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1981 και ολοκληρώθηκε δέκα χρόνια αργότερα.

Είναι τρυπωμένη ανάμεσα σε δύο Εθνικά Πάρκα, της Πίνδου και του Βίκου-Αώου, με πλούσια χλωρίδα που περιλαμβάνει μαυρόπευκα και οξιές, ενώ αποτελεί καταφύγιο πολλών θηλαστικών όπως αρκούδες, λύκοι και ζαρκάδια. Με έκταση 11,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.350 μ., γεγονός που την κατατάσσει ως την πιο ορεινή μεγάλη λίμνη της Ελλάδας

Κάθε διέλευση από την ευρύτερη περιοχή αποτελεί μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε την Τεχνητή Λίμνη Αώου, η οποία απέχει μόλις 27 λεπτά από το Μέτσοβο και περίπου 1 ώρα από την πόλη των Ιωαννίνων.

Εμείς είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τη λίμνη (όπως και τον Νοέμβριο του 2024 μαζί με το Audi A3 allstreet), στο περιθώριο του οδοιπορικού μας στο Μέτσοβο, το οποίο θα μπορέσετε να διαβάσετε στο επόμενο τεύχος των 4Τροχών, που θα κυκλοφορήσει μαζί με την Καθημερινή, την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Συνοδοιπόρος μας το Audi Q6 e-tron, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV σχεδόν 4,8 μέτρων που προτάσσει ευρυχωρία, ποιοτική συμπεριφορά στην άσφαλτο, μεγάλη αυτονομία και ένα πλήρες τεχνολογικό οπλοστάσιο.

Μέχρι την κυκλοφορία του τεύχους, μπορείτε να πάρετε μια εικόνα -μέσα σε ένα βίντεο 21 δευτερολέπτων- από τη μοναδική χειμωνιάτικη ομορφιά τη λίμνης, διανθισμένη με το γκρι της ομίχλης και το λευκό του χιονιού.