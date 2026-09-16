Οδικά έργα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στην Αρκαδία

Οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή Καμπέας, από τον κόμβο προς Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο έως τον κόμβο Καρκαλού, καθώς και εντός του οικισμού της Βλαχέρνας.

Στην ένταξη ενός σημαντικού έργου για τη συντήρηση και τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Τρίπολη – Καρκαλού, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πρόκειται για την πράξη «Συντήρηση και βελτίωση βατότητας Εθνικής Οδού Τρίπολη – Καρκαλού κατά τμήματα από Χ.Θ. 32+000 έως 60+000», η οποία εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026–2030, στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια», και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Η παρέμβαση αφορά τμήματα της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Καρκαλού, από τη χιλιομετρική θέση 32+000 έως τη χιλιομετρική θέση 60+000, όπου έχουν καταγραφεί εκτεταμένες φθορές του οδοστρώματος που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του δρόμου.

Οι εργασίες επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή Καμπέας, από τον κόμβο προς Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο έως τον κόμβο Καρκαλού, καθώς και εντός του οικισμού της Βλαχέρνας.

Εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης

Το έργο προβλέπει αποκατάσταση του οδοστρώματος με κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, καθώς και τοπικές εργασίες φρεζαρίσματος. Στα σημεία όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρότερες βλάβες θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή της υπόβασης και της βάσης της οδού, με ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα εντός της Βλαχέρνας.

Παράλληλα, προβλέπονται καθαρισμός και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα για τη βελτίωση της αποστράγγισης, καθώς και νέα οριζόντια σήμανση – διαγράμμιση σε όλα τα τμήματα όπου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις.

Συνολικά, προβλέπεται η ανακατασκευή ή αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας κύλισης, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του δρόμου και, κυρίως, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου της Αρκαδίας.

Η νέα αυτή ένταξη αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη σταδιακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Αρκαδίας, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης.