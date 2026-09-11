Οδικές παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Φυλής – Σε ποιες περιοχές έρχονται οι επόμενες

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο συντήρησης οδών σε συνολικά επτά δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος σε τμήμα 1.900 μέτρων και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Φυλής.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο έργο συντήρησης οδών σε συνολικά επτά δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών, ύψους 2,16 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τις εργασίες επέβλεψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια νυχτερινής αυτοψίας που πραγματοποίησε στο σημείο.

«Η οδική ασφάλεια είναι για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Και στη Δυτική Αθήνα, που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, συνεχίζουμε να το αποδεικνύουμε, καθημερινά, με έργα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Προτεραιότητα ένα ασφαλές οδικό δίκτυο στο Λεκανοπέδιο

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ασφαλτοστρώσεις, συνολικού μήκους 5.159 μέτρων και ειδικότερα:

• Στην κάθοδο της οδού Φυλής, από Φυλής 41 – Νησίδα έως Μπίμπιζα, καθώς και στην άνοδο από Έκτορος έως Καπετάν Βερα, σε μήκος 2.054 μέτρων,

• Στην οδό Αναστασίου Σκούφου, από πλατεία Π. Πεντέλης έως Λεωφόρο Διονύσου, σε μήκος 622 μέτρων

• Στην Οδό Αγίου Τρύφωνος, από Αναστασίου Σκούφου έως πλατεία Π. Πεντέλης, σε μήκος 484 μέτρων,

• Στην Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης σε μήκος 627 μέτρων και

• Στην οδό Αγίου Σύλλα, από Κηφισίας έως Θεμιστοκλέους, σε μήκος 1.372 μέτρων.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδικής ασφάλειας στα παρακάτω σημεία:

• Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από την αρχή της νησίδας νεκροταφείου μέχρι τη Φλωρίνης και έξω από τον «Σκλαβενίτη»,

• Στον Δήμο Κηφισιάς: Στην οδό Τατοΐου, από την Χ. Τρικούπη έως την Όθωνος,

• Στον Δήμο Νέας Ιωνίας: Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, από τη Λ. Κύμης έως τη Χρήστου Μάντικα,

• Στον Δήμο Χαλανδρίου: στην οδό Παλαιολόγου, από τη Λ. Κηφισίας έως την Εθνικής Αντιστάσεως και από την Εθνικής Αντιστάσεως έως την Πλατεία Κέννεντυ,

• Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής: στην οδό Χαλανδρίου, από τη Γαρυττού έως τη Λ. Μεσογείων,

• Στον Δήμο Αιγάλεω: στη Λεωφόρο Θηβών, από τη Λ. Αθηνών έως την Ιερά Οδό, στον Κόμβο Ιεράς Οδού και στο τμήμα από Ιερά Οδό μέχρι Πέτρου Ράλλη.

Υπενθυμίζεται, ότι στον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση 300+1 έργων και 50+1 παρεμβάσεων από την Περιφέρεια Αττικής μέχρι το 2028, περιλαμβάνονται 31 έργα οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό 193 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 18 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, ενώ τα 13 έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, ώστε να έχουν δημοπρατηθεί ως το τέλος του 2028.

Το οδικό δίκτυο που βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής φτάνει τα 1.623 χλμ και οι υποδομές που περιλαμβάνονται αφορούν 157 οδογέφυρες, 12.780 φανάρια, 3.592 διαβάσεις, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χλμ στηθαία ασφαλείας, με το ετήσιο κόστος συντήρησής του να ανέρχεται σε 43,2 εκ. ευρώ.