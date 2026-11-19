Οι Έλληνες οδηγοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα SUV και ειδικά στα πιο compact αυτοκίνητα, πληρώνοντας από περίπου 20.000 έως 25.000 ευρώ, κατά μέσο όρο. Ποιες όμως μάρκες είναι οι δημοφιλέστερες;

Σε υψηλούς ρυθμούς συνεχίζει να κινείται η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με τις πωλήσεις τον Οκτώβριο να καταγράφουν αύξηση κατά 30% φθάνοντας τις 14.031 μονάδες, ενώ από τις αρχές του έτους αγγίζουν τις 129.203 ταξινομήσεις, οδεύοντας ολοταχώς για νέο ρεκόρ στη μετά κρίσης εποχή.

Τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα είναι αυτά της κατηγορίας των SUV, με το ποσοστό τους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, να ξεπερνά το 67%. Τα B-SUV είναι προφανώς αυτά που κυριαρχούν, αφού τα επιλέγουν σχεδόν 4 στους 10 υποψήφιους αγοραστές. Άνοδο παρουσιάζουν και τα C-SUV με μερίδιο 20,6%, την ώρα που τα supermini βρίσκονται στο 21%.

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, τα αμιγώς ηλεκτρικά ξεπέρασαν τα PHEV, φθάνοντας το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου τα 10.242 αυτοκίνητα, έναντι 8.925 των plug-in hybrid.

Ιαπωνία ή Ευρώπη; Τι επιλέγουν οι Έλληνες

Περνώντας στις μάρκες δεν υπάρχει καμία έκπληξη, με δύο ιαπωνικές μάρκες, ισάριθμες κορεάτικες και έξι ευρωπαϊκές να είναι στις πρώτες επιλογές των αγοραστών. Η πρώτη θέση των πωλήσεων ανήκει φυσικά στην Toyota, με την ιαπωνική φίρμα να μην έχει αντίπαλο. Το δεκάμηνο του έτους παρέδωσε 21.387 νέα αυτοκίνητα, κατέχοντας το εντυπωσιακό μερίδιο του 16,6%. Η δεύτερη Peugeot έχει ταξινομήσει 9.734 επιβατικά οχήματα και η τρίτη Suzuki 8.756, με το μερίδιο τους ανέρχεται στο 7,5% και 6,8%, αντίστοιχα.

Ακολουθεί η Opel, με τη Citroen να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, πάνω από τη Hyundai. Εντυπωσιακή άνοδο σε σχέση με πέρυσι σημειώνουν Dacia και Renault, μπαίνοντας ξανά στο Top10 της λίστας των δημοφιλέστερων εταιρειών, όπως και η BMW με την Kia.

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Αναλυτικά το Top10 της ελληνικής αγοράς (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2026):

Toyota: 21.387 Peugeot: 9.734 Suzuki: 8.756 Opel: 6.987 Citroen: 6.786 Hyundai: 6.556 Dacia: 6.278 BMW: 6.014 Renault: 5.555 Kia: 4.726

Στα αυτοκίνητα τώρα, το Toyota Yaris Cross παραμένει απόλυτος κυρίαρχος της ελληνικής αγοράς, ακολουθούμενο από ένα άλλο B-SUV και συγκεκριμένα το Peugeot 2008. Τρίτο φιγουράρει το Toyota Yaris και αμέσως μετά συναντάμε το Suzuki Vitara.

Οι τιμές των παραπάνω ξεκινούν ανάλογα την έκδοση από 20.880 και φθάνουν έως τα 24.500 ευρώ.