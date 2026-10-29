Οι 10 πιάτσες ταξί που θα μπουν φορτιστές – Δείτε αναλυτικά τα σημεία

Στις 10 πιάτσες καθορίζονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο θέσεις αποκλειστικής χρήσης από αμιγώς ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ. Ταξί στην κάθε μία.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην μετάβαση των ταξί στη νέα «πράσινη» εποχή της ηλεκτροκίνησης αποτελεί η έλλειψη σημείων φόρτισης.

Τώρα, το κράτος σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, προχωρά στην επίλυση αυτού του σημαντικού εμποδίου για τους οδηγούς ηλεκτρικών ταξί, μέσω της κατασκευής 10 σταθμών φόρτισης σε καίριες πιάτσες της Αθήνας.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προχώρησε σε ανοιχτό διαγωνισμό για την παραχώρηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών ταξί σε δέκα πιάτσες.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού που αναρτήθηκε στη Διάυγεια, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 35.089.812,00 € πλέον ΦΠΑ 6% και η τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών είναι η 26η Νοεμβρίου 2026.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 13 έτη και η προσφορά που θα επιλεχθεί θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση δέκα 10 σταθμών, αποκλειστικά για τη φόρτιση ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί, σε 10 επιλεγμένους χώρους στάσης/στάθμευσης ταξί (πιάτσες).

Ισχύς φόρτισης

Σε κάθε πιάτσα ταξί θα εγκατασταθεί ένας σταθμός φόρτισης. Έκαστος σταθμός φόρτισης DC θα πρέπει να διαθέτει 2 διεπαφές φόρτισης (πρίζες/παροχές), εκάστη ισχύος φόρτισης τουλάχιστον 150 kW όταν χρησιμοποιείται αυτοτελώς, με δυνατότητα μέγιστης ισχύος ανά διεπαφή 300 kW με χρήση ενσωματωμένου στον σταθμό φόρτισης συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίας) για δυνατότητα αυξημένης ταχύτητας φόρτισης.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης φόρτισης δύο οχημάτων η διαθέσιμη ισχύς δύναται να επιμερίζεται μεταξύ των δύο διεπαφών. Η ισχύς εισόδου (input power) κάθε σταθμού φόρτισης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 80 kVA και να μην υπερβαίνει τη διαθέσιμη ισχύ ανά παροχή Νο6 (135kVA) που θα παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται η τεχνικά και οικονομικά ορθολογική αξιοποίηση της διαθέσιμης ισχύος σύνδεσης.

Τουλάχιστον δύο θέσεις για ηλεκτρικά ταξί

Στις 10 πιάτσες καθορίζονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο θέσεις αποκλειστικής χρήσης από αμιγώς ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ. Ταξί στην κάθε μία, με σημείο επαναφόρτισης για κάθε πέντε θέσεις, οι οποίες θα οριοθετούνται με κατάλληλη σήμανση και διαγράμμιση. Εφόσον στους εν λόγω χώρους στάσης/στάθμευσης υπάρχουν λιγότερες των πέντε θέσεων, η χωροθέτηση γίνεται με κριτήριο την εν

γένει χωρητικότητά τους.

Στους σταθμούς φόρτισης απαγορεύεται ρητά να φορτίζουν άλλα αυτοκίνητα εκτός από ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ. ταξί.

Έκαστος σταθμός φόρτισης DC θα πρέπει να λειτουργεί με αποκλειστική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την

παραγωγή και χρήση ενέργειας από ΑΠΕ.

Οι 10 πιάτσες ταξί

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα 10 σημεία που θα τοποθετηθούν φορτιστές είναι τα κάτωθι:

1. Σταθμός Μετρό Δάφνη: Από την Οδό Στριγγάρη έως την Οδό Παπαναστασίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

2. Σολωμού Σταθμός ΗΣΑΠ Ν. Ιωνία: Από την Οδό Βλαχάβα έως την Οδό Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ιωνία.

3. Αφεντούλη (Τζάνειο Νοσοκομείο): Από την Οδό Φραγκιαδών έως την Οδό Ιωνιδών στον Πειραιά.

4. Ιερά Οδός: Από την Οδό Αγίας Μαρίνας μέχρι την Οδό Δραγατσανίου στο Αιγάλεω.

5. Σταθμός Μετρό Δουκ. Πλακεντίας: Εντός του Σταθμού Λεωφορείων.

6. Μετρό Ελληνικό – 35η Οδός: Από την Οδό Λοχαγού Χατζηευαγγέλου μέχρι την Ελευθερίου Βενιζέλου στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

7. Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου: Από την Οδό Μπουμπουλίνας έως την Οδό Κανάρη στην Ηλιούπολη.

8. Φαναριωτών – Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας: Απέναντι από την είσοδο/έξοδο του Νοσοκομείου, στον Δήμο Νίκαιας Α.Ι. Ρέντη.

9. Παράδρομος Οδού Εγνατίας (Γ. Γεννηματά) – πλησίον Γεν. Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»: Πλησίον της εισόδου/εξόδου του Νοσοκομείου, στον Δήμο Ελευσίνας.

10. Κύπρου: Από την Οδό Τεπελενίου μέχρι την 28ης Οκτωβρίου στο Περιστέρι.

Το κόστος φόρτισης

Αν και δεν ξεκαθαρίζεται το ακριβές κόστος φόρτισης, ο ΟΑΣΑ κάνει κάποιες υποθέσεις, οριοθετώντας κατ’ ουσίαν ένα πλαίσιο κοντά στις τελικές διαμορφωμένες τιμές.

Η χρέωση θα ανέρχεται στα 0,52 ευρώ/κιλοβατώρα για τα πρώτα 5 χρόνια, ενώ για τα υπόλοιπα 8 χρόνια, η τιμή θα υποχωρήσει στα 0,49 ευρώ/κιλοβατώρα. Με μία μέση κατανάλωση 18 κιλοβατώρες ανά 100 χλμ., το κόστος μεταφράζεται σε 9,36 και 8,82 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, αντίστοιχα στην πρώτη πενταετία και την μετέπειτα οκταετία.

Το κόστος για τον πάροχο

Ο παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει στον Αναθέτοντα Φορέα/Παραχωρούσα Αρχή ετήσιο τέλος διαχείρισης της σύμβασης, ύψους 10.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) .

Ο παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει στον εκάστοτε Δήμο ή άλλη Αρχή/Φορέα στην οποία ανήκει ο χώρος εγκατάστασης, μηνιαίο μίσθωμα ανά σταθμό φόρτισης DC, για τη χρήση του χώρου

εγκατάστασης (πεζοδρομίου) αξίας 100 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το μηνιαίο μίσθωμα ενσωματώνει κάθε δημοτικό τέλος που θα μπορούσε να οφείλεται για την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών φόρτισης (π.χ. τέλη φωτισμού και καθαριότητας, τέλη Τ.Α.Π., φόρος ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλος χρήσης υπεδάφους κοινόχρηστου χώρου κλπ).

Επιπλέον, ο παραχωρησιούχος οφείλει να διαθέτει ειδική ψηφιακή εφαρμογή για κινητά (mobile app) που είναι παραμετροποιήσιμη για χρήση αποκλειστικά από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. ταξί με κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις την εύρεση του σημείου φόρτισης, την πληρωμή της υπηρεσίας φόρτισης και την παρακολούθηση των ιστορικού φορτίσεων.

Πόσα ηλεκτρικά ταξί θα φορτίζουν καθημερινά

Με δεδομένο ότι τα ηλεκτρικά ταξί μπορούν να φορτίσουν είτε σε οικιακό περιβάλλον είτε σε άλλα, εκτός των πιατσών ταξί του ΟΑΣΑ, δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης, γίνεται η υπόθεση ότι

αρχικά, το 2027, 50 ταξί θα φορτίζουν ημερησίως στις 10 πιάτσες του ΟΑΣΑ.

Σταδιακά, για τα έτη 2028 και 2029 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 100 και 150 αντίστοιχα, και αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε 200 για τα έτη 2030-2039, λαμβάνοντας υπόψη και τη μέγιστη δυνατή επισκεψιμότητα ηλεκτρικών ταξί στους σταθμούς φόρτισης της παρούσας σύμβασης.

Πότε θα λειτουργήσουν οι φορτιστές

Σύμφωνα με την προκήρυξη, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης και οι εργασίες διασύνδεσης, ο παραχωρησιούχος θα έχει περιθώριο έως και 70 ημέρες για να εκκινήσει τη λειτουργία του κάθε φορτιστή.