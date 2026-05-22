Οι 10 πρώτες μάρκες σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2026

Η Toyota διατηρεί τα ηνία της αγοράς, όμως πιο χαμηλά, η μάχη που δίνουν οι μάρκες για να τοποθετηθούν μέσα στην πρώτη 10άδα της ελληνικής αγοράς είναι σκληρή.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου καταγράφει ανοδική πορεία το 2026, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το οικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), το πρώτο τετράμηνο του έτους έκλεισε με 49.055 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, σημειώνοντας άνοδο 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όταν είχαν πουληθεί 47.845 αυτοκίνητα.

Παρά τις διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, η εικόνα που διαμορφώνεται στην κορυφή της κατάταξης αποτυπώνει τις βαθιές αλλαγές στις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή. Η κυριαρχία των B-SUV παραμένει αδιαμφισβήτητη, ενώ η στρατηγική των κατασκευαστών γύρω από την υβριδική τεχνολογία, με την Toyota να διατηρεί σταθερά τα ηνία της αγοράς, φαίνεται πως αποτελεί το «κλειδί» για την εμπορική επιτυχία.

Αναλύοντας τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, παρατίθενται παρακάτω το τοπ 10 των εταιρειών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις στην Ελλάδα το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026:

Toyota – 7.236 ταξινομήσεις Peugeot – 4.812 ταξινομήσεις Opel – 3.470 ταξινομήσεις Citroën – 3.105 ταξινομήσεις Suzuki – 2.924 ταξινομήσεις Hyundai – 2.529 ταξινομήσεις Dacia – 2.326 ταξινομήσεις BMW – 2.311 ταξινομήσεις Renault – 2.001 ταξινομήσεις Kia – 1.736 ταξινομήσεις

Τα μερίδια αγοράς ανά κινητήρα

Όσον αφορά το κινητήριο σύνολο που επιλέγουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα, την πρωτοκαθεδρία έχουν τα υβριδικά (full hybrid και mild hybrid), καταλαμβάνοντας μερίδιο 57,3%, σημειώνοντας άνοδο 8,8% σε σχέση με το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος.

Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα αποκλειστικά βενζινοκίνητα οχήματα με μερίδιο 25,2%, παρουσιάζοντας ωστόσο καθοδική τάση της τάξης του 9,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται τα plug-in υβριδικά με μερίδιο 6,5%. Τα ηλεκτρικά ακολουθούν από κοντά, αντιπροσωπεύοντας το 6,1% των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2026, ενώ τα diesel και τα υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα έχουν πολύ χαμηλό μερίδιο (2,9 και 2,1%) αντίστοιχα.

Τα segments που κυριαρχούν

Οι προτιμήσεις των Ελλήνων αγοραστών επικεντρώνοντα στα SUV αυτοκίνητα, με την κατηγορία των B-SUV να αναδεικνύεται η πιο δημοφιλής, μετά το πρώτο τετράμηνο τους έτους με μερίδιο 38,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα C-SUV με μερίδιο 20,6%, ενώ πολύ κοντά, με μερίδιο 20,5% βρίσκονται τα μικρά αυτοκίνητα του B-segment, αποδεικνύοντας πως ελληνικό αγοραστικό κοινό εκτιμά πολύ τα ευέλικτα αυτοκίνητα που μπορούν να παρκάρουν εύκολα μέσα στην πόλη.