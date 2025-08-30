Οι 21 γέφυρες της Στερεάς Ελλάδας που γίνονται «έξυπνες»

Με το έργο θα καταγράφεται η απόκριση των γεφυρών σε οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση μιας σειράς από έργα, συμπεριλαμβανομένου του έργου που αφορά τις «Έξυπνες Γέφυρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Το έργο έχει ως αντικείμενο την εγκατάσταση και δικτύωση συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM), τα οποία θα καταγράφουν την απόκριση των δομικών μελών σε οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα (κινητά φορτία, μεταβολές της θερμοκρασίας κ.λπ.) και θα αποστέλλουν τις μετρήσεις στην κεντρική ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα.

Προβλέπεται να εγκατασταθούν στα ακόλουθα 21 σημεία: 1. Γέφυρα Αγίου Αθανασίου (Άγιος Δημήτριος Βοιωτίας), 2. Γέφυρα Κηφισού Ανθοχωρίου Βοιωτίας, 3. Γέφυρα διασταύρωσης Διστόμου – Αράχωβας, 4. Γέφυρα Ζεμενού Βοιωτίας, 5. Γέφυρα Βασιλικού (Λήλας), 6. Γέφυρα Καστέλλας (Μεσσάπιος), 7. Γέφυρα Κηρίνθου (Νηλέας), 8. Γέφυρα Οξυλίθου (Μανικιάτης Εύβοιας), 9. Γέφυρα Σηπιάδας Εύβοιας, 10. Γέφυρα Γουβών Εύβοιας, 11. Γέφυρα Αγίου Γεωργίου – Τυμφρηστού Φθιώτιδας, 12. Γέφυρα Σπερχειάδας Φθιώτιδας, 13. Γέφυρα Παλαιοβράχας Φθιώτιδας, 14. Παλαιά Γέφυρα Βίστριζας, 15. Γέφυρα Ερατεινής Φωκίδας, 16. Γέφυρα Γαλαξειδίου Φωκίδας, 17. Γέφυρα «Επισκοπής» Ευρυτανίας, 18. Γέφυρα «Τατάρνας» Ευρυτανίας, 19. Γέφυρα «Αγραφιώτη» Ευρυτανίας, 20. Γέφυρα Δελφών, 21. Γέφυρα Κωσταλεξίου Φθιώτιδας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της 4ης ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τη λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος, Κελαϊδίτης, ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τη χρηματοδότηση ύψους 644.800 ευρώ που εξασφάλισε ήδη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση έργου αναβάθμισης των συστημάτων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της παλαιάς γέφυρας Ευρίπου με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας.

Ενημέρωσε δε για τις επαφές που ήδη έχουν οι υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας με τις αντίστοιχες του Υπουργείου Υποδομών, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εργολαβία συντήρησης την οποία το Υπουργείο Υποδομών προγραμματίζει το προσεχές φθινόπωρο για την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, και τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μετριαστεί ο σημαντικός κυκλοφοριακός φόρτος ο οποίος αναμένεται να προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών.