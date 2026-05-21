Οι 4 σταθμοί του Μετρό της Αθήνας που έχουν Wi-Fi

Οι επιβάτες του Μετρό μπορούν ήδη να συνδέονται δωρεάν στο Wi-Fi σε τέσσερις βασικούς σταθμούς, την ίδια ώρα που συνεχίζεται η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του δικτύου.

Προχωρά το έργο της εγκατάστασης 5G και Wi-Fi στο Μετρό της Αθήνας, που θα επιτρέπει το σερφάρισμα και τη χρήση εφαρμογών κατά την κυκλοφορία των επιβατών στις υπόγειες γραμμές.

Μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, εξήγησε ότι το «έργο έχει ολοκληρωθεί στο τμήμα από το Ελληνικό και προχωράμε και στο υπόλοιπο δίκτυο».

Πρόσθεσε ότι ήδη έχει εγκατασταθεί Wi-Fi σε όλους τους χώρους των κεντρικών σταθμών του δικτύου, δηλαδή σε Ακρόπολη, Ομόνοια, Σύνταγμα και Μοναστηράκι.

Ψηφιακά εργαλεία και ΜΜΜ

Η βελτίωση της καθημερινότητας των επιβατών περνάει και μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, εστιάζοντας στους βασικούς άξονες της ψηφιοποίησης των μεταφορών.

Χείρα βοηθείας στους επιβάτες αποτελεί η πλατφόρμα report.oasa.gr,η οποία επιτρέπει στους πολίτες να καταγράφουν και να υποβάλλουν γρήγορα και αξιόπιστα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 21.000 αναφορές. Η τάση είναι μειούμενη, ενώ οι περισσότερες αναφορές αφορούν σε καθυστερήσεις συρμών ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Κάθε αναφορά συσχετίζεται με ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) προσφέροντας εικόνα στις ομάδες των συγκοινωνιών για την τοποθεσία του επιβάτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες διαχείρισης των αστικών συγκοινωνιών μπορούν να βλέπουν επαναληψιμότητα στα προβλήματα και να παρεμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπισή τους.

«Η ταχύτητα στην απόκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι η πληροφορία έφτανε στις διοικήσεις και στο γραφείο του υπουργού με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μέσα από το report.oasa.gr έχουμε αναπτύξει τα συστήματα εκείνα που χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου να καταγράφουμε σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση των χρονοαποστάσεων, τις επικυρώσεις, αν οι αποφάσεις που λαμβάνουμε οδηγούν σε βελτίωση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σακαρέτσιος.

Επιπλέον, κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις αποβάθρες, παρακολουθούν το συγκοινωνιακό έργο στο Μετρό, εντοπίζουν τους συρμούς και καταγράφουν τις χρονοαποστάσεις. Με αυτό τον τρόπο, εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα συμφόρησης στις αποβάθρες λαμβάνονται μέτρα ανακατανομής συρμών.

Τέλος, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επιστρατευτεί και για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, με την αρωγή καμερών, οι οποίες προσφέρουν εικόνα για τους σταθμούς όπου παρατηρείται εντονότερα το φαινόμενο, επιτρέποντας την τοποθέτηση ελεγκτών εισιτηρίων στα εν λόγω σημεία.