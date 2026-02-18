Οι διαβάσεις της Αθήνας αλλάζουν – Προ των πυλών το έργο που ενισχύει την ασφάλεια

Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός αναμένεται να καταστήσει ασφαλέστερες τις μετακινήσεις των πεζών.

Ανάδοχο έχει το έργο των 13,6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή πρότυπων διαβάσεων στην Αττική, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών.

Με το έργο προβλέπονται επεμβάσεις σε διασταυρώσεις πεζών και οχημάτων του αστικού οδικού δικτύου, που αποτελούν κατ’ εξοχήν κρίσιμο σημείο ασφαλείας. Με την εισαγωγή νέων υλικών και τεχνολογιών θα διαμορφωθούν πρότυπες διαβάσεις που θα αναβαθμίσουν το βαθμό ασφαλείας για τους χρήστες, πεζούς αλλά και οδηγούς οχημάτων.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σηματοδοτών τεχνολογίας LED. Οι νέοι σηματοδότες πεζών θα φέρουν στο κάτω μέρος φωτεινή πηγή LED (Safe Light) για προβολή στο έδαφος (LED ground projection) της κόκκινης ένδειξης του σηματοδότη. Η υπόψη διάταξη προσφέρει στους πεζούς μία επί πλέον οπτική προειδοποίηση, ειδικά για την περίπτωση που κάποιος λόγω χρήσης κινητού δεν κοιτάξει ψηλά. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντίστροφης μέτρησης στους σηματοδότες πεζών των κόμβων, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά στον υπολειπόμενο χρόνο κόκκινης ή πράσινης ένδειξης των σηματοδοτών πεζών. Προμήθεια και εγκατάσταση, συσκευών αφής πεζών με ηχητική διάταξη για άτομα με προβλήματα όρασης, οι οποίες έχουν ως στόχο την διευκόλυνση της διάσχισης των οδών από άτομα με προβλήματα όρασης. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοφωτιζόμενων πληροφοριακών πινακίδων Π21, δύο όψεων με εσωτερικό φωτισμό LED, πλήρως αντανακλαστικών. Οι εν λόγω πινακίδες, λόγω του φωτισμού τους, οριοθετούν πολύ πιο αποτελεσματικά οπτικά τις διαβάσεις πεζών κατά τις νυχτερινές ώρες για τα διερχόμενα οχήματα και έχουν ως αποτέλεσμα την αποτροπή παραβάσεων και ατυχημάτων, ενώ τις καθιστούν και εύκολα αναγνωρίσιμες από τους πεζούς. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου. Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών μονάδων ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου. Αποκατάσταση και ανακατασκευή τοπικών φθορών οδοστρωμάτων στα τμήματα διασταυρώσεων. Επαναδιαγράμμιση με θερμοπλαστικό υλικό δύο συστατικών, πλήρως ανακλαστικό, σε όλες τις διαβάσεις πεζών, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες εργασίες τοπικής συντήρησης και βελτίωσης οδοστρωμάτων και προετοιμασίας της επιφάνειας. Διαμόρφωση διαβάσεων ΑμεΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία βατών κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) με max κλίση 5%-8% για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας με το απέναντι πεζοδρόμιο των ατόμων ΑμεΑ. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιζόμενων πλακών με LED, οι οποίες θα εγκατασταθούν κατά μήκος του κρασπέδου των πεζοδρομίων για την οριοθέτηση των νησίδων πεζών. Με τον τρόπο διαμορφώνεται ένα οπτικό σύνορο για την ενημέρωση και εγρήγορση των πεζών. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων. Συντήρηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού για 1 έτος

Η διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες. Εφόσον, λοιπόν, ξεκινήσουν το προσεχές καλοκαίρι τότε θα μπορούν να ολοκληρωθούν -χωρίς να υπολογίζονται καθυστερήσεις- εντός του 2028.