Οι δρόμοι της Αθήνας όπου απαγορεύονται οχήματα το καλοκαίρι – Πρόστιμο 300 ευρώ

Η απαγόρευση ισχύει τις ημέρες εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της Αθήνας σηματοδοτεί η Αντιπυρική Περίοδος 2026 που ξεκίνησε την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στα τέλη Απριλίου και υπογράφεται από την Περιφέρεια Αττικής, περιγράφονται οι περιοχές NATURA, καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών όπου απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση ισχύει τις ημέρες εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.Ακολουθεί η λίστα με τις οδούς-περιοχές:

Δήμος Αθηναίων

-Λυκαβηττός

Κατηγορία κινδύνου 4: Αυξημένη Φύλαξη με ευθύνη του Δήμου Αθηναίων. Κατηγορία κινδύνου 5:Απαγόρευση κυκλοφορίας και οχημάτων παραμονής επισκεπτών και ελέγχου με Drones σε όλη την έκτασή του.

-Άλσος της Τέως Σχολής Ευελπίδων

Κατηγορία κινδύνου 4: Αυξημένη Φύλαξη με ευθύνη του Δήμο Αθηναίων. Κατηγορία κινδύνου 5: Αυξημένη Φύλαξη με ευθύνη του Δήμου Αθηναίων.

–Πεδίον του Άρεως

Κατηγορία κινδύνου 5: Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών.

-Λόφος Φινοπούλου

Κατηγορία κινδύνου 4:Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών. Κατηγορία κινδύνου 5: Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών.

-Αττικό Άλσος, τμήμα Β

Κατηγορία κινδύνου 5: Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών Επιχειρήσεις εντός των Πάρκων και Αλσών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων Κατηγορία κινδύνου 5: Απαγόρευση λειτουργίας και διέλευσης ατόμων και οχημάτων .

-Ιεροί Ναοί εντός των Πάρκων και Αλσών εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων

Κατηγορία κινδύνου 5: Απαγόρευση διεξαγωγής λειτουργιών ή μυστηρίων και αναβολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Δήμος Γαλατσίου

-Αττικό Άλσος , τμήμα Α΄

Κατηγορία κινδύνου 4: Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών Κατηγορία κινδύνου 5: Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών

-Λόφος του Κόκκου (Ανώνυμος) στην άνοδο μετά την οδό Δρυόπιδος με κατεύθυνση προς Καλογρέζα και συγκεκριμένα επί του σημείου Α΄(38.020929.23.758693)

Κατηγορία κινδύνου 3 : Αυξημένη φύλαξη με ευθύνη του Δήμου Γαλατσίου για τις ώρες 12:00 έως 16:00 . Εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή του Λόφου Κόκκου.

Κατηγορία κινδύνου 4 : Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών. Εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή του Λόφου Κόκκου.

Κατηγορία κινδύνου 5 : Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών. Εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή του Λόφου Κόκκου

-Οδός Δρυόπιδος οι διασταυρώσεις επί των σημείων που οδηγούν στο Λόφο Κόκκου στα σημεία Β΄(Κέας 38.018662, 23.760911) και Γ΄(τέλος της οδού Δρυόπιδος 38.018231, 23.761703)

Κατηγορία κινδύνου 3 : Αυξημένη φύλαξη με ευθύνη του Δήμου Γαλατσίου για τις ώρες 12:00 έως 16:00.

Κατηγορία κινδύνου 4 : Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών.

Κατηγορία κινδύνου 5 : Απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών.

Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

-Άλσος Ν.Φιλαδέλφειας

Κατηγορία κινδύνου 4: Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό που βρίσκεται στην είσοδό του Άλσους, σε όλο το μήκος της, ήτοι από τη συμβολή της με τη Λ. Δεκελείας έως το Δημοτικό αναψυκτήριο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Κατηγορία κινδύνου 5 : Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό που βρίσκεται στην είσοδό του Άλσους , σε όλο το μήκος της, ήτοι από τη συμβολή της με τη Λ. Δεκελείας έως το Δημοτικό αναψυκτήριο «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Δήμος Καισαριανής

-Οδικός άξονας- οδός Δημήτρη Καραμολέγκου προς Μονή Καισαριανής

Κατηγορία κινδύνου 4 : Η απαγόρευση ισχύει από το πυροφυλάκιο δασοπροστασίας έως την κορυφή του Υμηττού. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η διέλευση χωρίς στάση, των οχημάτων που μεταβαίνουν για υπηρεσία στις κεραίες στην κορυφή του Υμηττού.

Κατηγορία κινδύνου 5 : Η απαγόρευση ισχύει από το πυροφυλάκιο δασοπροστασίας έως την κορυφή του Υμηττού. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η διέλευση χωρίς στάση, των οχημάτων που μεταβαίνουν για υπηρεσία στις κεραίες στην κορυφή του Υμηττού.

Δήμος Βύρωνα

-Περιοχή Καρέα -Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Καρέα οδός πρόσβασης προς Ι. Μ. Αγ. Ιωάννη Καρέα, (προέκταση της Λεωφ. Αγ. Ιωάννη Καρέα)

Κατηγορία κινδύνου 4 : Η απαγόρευση ισχύει μετά τη διασταύρωση με την οδό Π. Μελά.

Κατηγορία κινδύνου 5 : Η απαγόρευση ισχύει μετά τη διασταύρωση με την οδό Π. Μελά.

Οδός Δάφνης

Κατηγορία κινδύνου 4 : στο τέλος , μετά το πάρκο Κούγια.

Κατηγορία κινδύνου 5 : στο τέλος , μετά το πάρκο Κούγια.

Οδός Κλεισούρας

Κατηγορία κινδύνου 4 : μετά την διασταύρωση με την οδό Μακεδονομάχων.

Κατηγορία κινδύνου 5 : μετά την διασταύρωση με την οδό Μακεδονομάχων.

-Περιοχή Κουταλά – Σακέττα:

Κατηγορία κινδύνου 3: Η απαγόρευση ισχύει στον δασικό δρόμο όπου υπάρχει μπάρα μετά τον Άγιο Γεώργιο Κουταλά και κατευθύνεται ανατολικά-βορειοανατολικά μέχρι την θέση «Θέα» ή Αυχένας-Κουταλά» που συναντά την άσφαλτο από Καλοπούλα προς κορυφή Υμηττού όπου υπάρχει μπάρα.

Κατηγορία κινδύνου 4 :Οδός πρόσβασης προέκτασης της Αρχ. Αθ. Χρυσοστόμου μετά την διασταύρωση με την Λεωφόρο Κατεχάκη (Έμπροσθεν του Πυροφυλακίου Εθελοντικής Ομάδας Βύρωνα).

Κατηγορία κίνδυνου 5 : Οδός πρόσβασης προέκτασης της Αρχ. Αθ. Χρυσοστόμου μετά την διασταύρωση με την Λεωφόρο Κατεχάκη (Έμπροσθεν του Πυροφυλακίου Εθελοντικής Ομάδας Βύρωνα).

-Περιοχή Γρανικού –οδός πρόσβασης, οδός Πανουργιά

Κατηγορία κινδύνου 4 : Η απαγόρευση ισχύει μετά τη διασταύρωση με την οδό Οδυσσέως.

Κατηγορία κινδύνου 5 : Η απαγόρευση ισχύει μετά τη διασταύρωση με την οδό Οδυσσέως.

-Λόφος Βύρωνα

Κατηγορία κινδύνου 4 : Έχει μπάρες που παραμένουν κλειστές. Κατηγορία κινδύνου 5: Έχει μπάρες που παραμένουν κλειστές

-Λόφος Αράπη

Κατηγορία κινδύνου 4 : Έχει μπάρες που παραμένουν κλειστές.

Κατηγορία κινδύνου 5: Έχει μπάρες που παραμένουν κλειστές.

Δήμος Ηλιούπολης

-Περιοχή Προφήτη Ηλία (Ι.Ν. Προφήτου Ηλία)

Κατηγορία κινδύνου 4: Η πρόσβαση από την είσοδο της οδού Μαραθωνομάχων στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Κατηγορία κινδύνου 5: Η πρόσβαση από την είσοδο της οδού Μαραθωνομάχων στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

-Περιοχή Αγίας Μαύρας (Ι.Ν. Αγίας Μαύρας)

Κατηγορία κινδύνου 4: Η πρόσβαση από την είσοδο του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ηλιούπολης (τέρμα οδού Σοφοκλή Βενιζέλου).

Κατηγορία κινδύνου 5: Η πρόσβαση από την είσοδο του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ηλιούπολης (τέρμα οδού Σοφοκλή Βενιζέλου).

-Περιοχή Αστυνομικά Ηλιούπολης

Κατηγορία κινδύνου 4 : Η πρόσβαση από την είσοδο της διασταύρωσης των οδών Τσόρτσιλ και Κέννεντυ.

Κατηγορία κινδύνου 5 : Η πρόσβαση από την είσοδο της διασταύρωσης των οδών Τσόρτσιλ και Κέννεντυ.

-Περιοχή Πλάτωμα Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Καρέα

Κατηγορία κινδύνου 4: Η πρόσβαση από την διασταύρωση της Λεωφόρου Καρέα με την οδό Παύλου Μελά.

Κατηγορία κινδύνου 5: Η πρόσβαση από την διασταύρωση της Λεωφόρου Καρέα με την οδό Παύλου Μελά

Σε όλους τους Δήμους της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα περιοχής Υμηττού, την απαγόρευση κυκλοφορίας για τα οχήματα στο σύνολο του δασικού οδικού δικτύου του ορεινού όγκου Υμηττού και την απαγόρευση παραμονής εκδρομέων/επισκεπτών στις δασικές περιοχές που οδηγούν οι δρόμοι αυτοί στην περίπτωση κατηγορίας κινδύνου 4 ή 5.