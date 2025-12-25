Οι καλύτερες φωτογραφίες των 4ΤΡΟΧΩΝ για το 2025 – Μια χρονιά σε 30 εικόνες

Το 2025 δεν θα το θυμόμαστε μόνο για όσα γράψαμε. Θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας και για όσα είδαμε. Και ευτυχώς, κάποια από αυτά έμειναν για πάντα στο κάδρο.

Το 2025 κύλησε όπως πρέπει στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ: με ρόδες να γράφουν ιστορίες και το φως να τις παγιδεύει τη σωστή στιγμή. Δεν είναι απλώς φωτογραφίες. Είναι αποτυπώσεις ταχύτητας, σιωπής, ιδρώτα, βενζίνης, ηλεκτρισμού – και εκείνης της ανεξήγητης συγκίνησης που νιώθεις όταν βρίσκεσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή ώρα, με το σωστό αυτοκίνητο.

Είναι δρόμοι που χάνονται στην Ισλανδία, η αξέχαστη έρημος της Σαουδικής Αραβίας για το Ντακάρ, άσφαλτος που λιώνει στην Ανδαλουσία, χαλίκια που εκτοξεύονται στο Ακρόπολις, νύχτες στο Le Mans που μυρίζουν ιστορία. Είναι το καθεριωμένο μας ραντεβού στο Tannistest, οι αγωνιστικές γνωριμίες που συνοδεύουν το περιοδικό στα 55 χρόνια του, είναι η απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία της Κίνας.

Είναι τα νοσταλγικά μας Classic – αυτοκίνητα θησαυροί, οι εντυπωσιακές στιγμές σε Μέγαρα και Σέρρες. Είναι στιγμές που δεν στήθηκαν, δεν «παίχτηκαν», δεν επαναλήφθηκαν. Απλώς συνέβησαν – και κάποιος είχε το ένστικτο να πατήσει το κουμπί. Κάθε καρέ κουβαλάει χιλιόμετρα.

Κάθε σκιά κρύβει μια διαδρομή. Κάθε αντανάκλαση στο αμάξωμα λέει κάτι για το πού πάμε ως αυτοκίνηση, χωρίς να χρειάζεται λεζάντα. Θερμικά, υβριδικά, ηλεκτρικά: όλα ίσα μπροστά στον φακό, όλα υπόλογα στο συναίσθημα.

Οι φωτογραφίες των 4ΤΡΟΧΩΝ δεν φωνάζουν. Ψιθυρίζουν σε όσους ξέρουν να ακούν. Σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλώς μέσο, αλλά αφορμή. Για ταξίδι. Για ιστορία. Για μνήμη. Το 2025 δεν θα το θυμόμαστε μόνο για όσα γράψαμε. Θα το θυμόμαστε για όσα είδαμε. Και ευτυχώς, κάποια από αυτά έμειναν για πάντα στο κάδρο. Ευχαριστούμε τους φωτογράφους μας Θάνο Ηλιόπουλο, Γιάννη Αλμπανέλη και Γιάννη Κουσκούτη.

BYD Sealion 7 AWD Excellence – Tesla Model Y LR AWD: Match point

Δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται, διεκδικώντας το στέμμα στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Από τη μία η εταιρεία του Elon Musk και απέναντί της ο κινεζικός κολοσσός που θέλει να κυριαρχήσει στα αυτοκινητικά δρώμενα (διαβάστε περισσόερα εδώ).

Renault 5 E-Tech Electric vs MINI Cooper SE

Το Renault 5 αναβιώνει με σύγχρονη τεχνολογία και ηλεκτρική καρδιά, προκειμένου να αναμετρηθεί με τη μηδενικών ρύπων εκδοχή ενός εκ των πιο fun-to-drive μοντέλων τύπου hatchback (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Toyota GR Yaris Rally 2: Μια όμορφη συνήθεια

Σε πενήντα πέντε χρόνια ειδικών διαδρομών, οι 4Τροχοί έχουν τον Σ.Χ. στο «μπάκετ» από το 1980, να ολοκληρώνει αυτή την άσκηση εμπιστοσύνης όπως την ξεκίνησε… (διαβάστε περισσότερα εδώ).

MGB – MG Cyberster: Χάσμα γενεών

Ένα ελαφρύ διθέσιο πάντα ήταν όνειρο για τους νέους. Ή μάλλον για όσους αισθάνονται νέοι. Κάποτε υπήρχε το MGB. Τώρα, η MG κλείνει το μάτι… ηλεκτρικά με το Cyberster. (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Tannistest

Η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία στο Τάνις συγκέντρωσε 29 υποψήφια για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026. O μεγάλος νικητής έρχεται τον Ιανουάριο.

Alfa Romeo Junior: Οδοιπορικό στην Τοσκάνη με την Ibrida

Η Junior επαναφέρει την Alfa Romeo στην κατηγορία “B” και εμείς φωνάζουμε “La vita è bella!” οδηγώντας το μοντέλο στην Τοσκάνη (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Με Ferrari 599 GTO στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

«Φέρνω στην Ελλάδα μια Ferrari 599 –φουλ όμως GTO προδιαγραφών– με 22.000 χιλιόμετρα. Εννοείται στη διάθεσή σας! Αφού μετά θα είναι προς πώληση…», είπε στο περιοδικό ο Χρόνης Τσιλιγκερίδης. Και εμείς τον ακολουθήσαμε (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Peugeot Polygon Concept – Back to Basics

Το Polygon Concept αποτυπώνει το όραμα της Peugeot για το μέλλον της αστικής και όχι μόνο μετακίνησης. Και οι 4Τροχοί γνωρίζουν το μοντέλο από κοντά (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Οδοιπορικό στις 24 Ώρες του Le Mans 2025 με Peugeot E-3008

Από το Παρίσι στον εμβληματικό 24ωρο αγώνα –την απόλυτη δοκιμασία του Le Mans– με το ηλεκτρικό Peugeot E-3008. Οι δικές μας 120 ώρες σε ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, με λαμπερές πινελιές από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Συγκριτική δοκιμή: MG3 Hybrid+ – Peugeot 208 Hybrid 145 – Toyota Yaris Hybrid 130

Τα υβριδικά μοντέλα της μικρής κατηγορίας υψώνουν τη σημαία της επανάστασης και εμείς δοκιμάζουμε τις δημοφιλέστερες προτάσεις (διαβάστε περισσόερα εδώ).

Με Toyota GR Supra στο Driving Academy και στην SSS του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Λίγες ώρες πριν από την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο Ζάππειο, η Toyota Ελλάς έδειξε ξεχωριστή εμπιστοσύνη. Από τους ιθύνοντες, το μήνυμα ίδιο με τότε: «Πάρ’ το και φύγε» (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Αποστολή στην Κίνα με την εταιρεία Chery: Ένα οδοιπορικό εμπειρία ζωής

Μια περιπέτεια στην καρδιά της μακρινής Κίνας, σε μια διαδρομή περίπου 2.500 χιλιομέτρων με αυτοκίνητα και τρένα. Στιγμές που είναι αδύνατο να ξεχάσουμε (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Citroen C5 Aircross: Οδηγούμε το BEV στη Δανία

Το Citroen C5 Aircross επιστρέφει πιο ώριμο αισθητικά και πλήρως εξηλεκτρισμένο, έχοντας ως στόχο να αποδείξει πως η άνεση και η τεχνολογία μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς συμβιβασμούς.Το δοκιμάζουμε στο Tannistest του 2025 (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Αποστολή στις Σέρρες με όλα τα μοντέλα της Porsche

Βρεθήκαμε προσκεκλημένοι της Porsche Hellas, στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών για ένα αλλιώτικο tack day, γνωριμίας με ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα της γερμανικής εταιρείας (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Ταξιδεύουμε στην κορυφή της Ελλάδας με δύο θρύλους της εκτός δρόμου οδήγησης

Στο βουνό των Θεών, μαζί με τους τετράτροχους «ομολόγους» της εκτός δρόμου οδήγησης. Συνοδεία των Defender 110 και Toyota Land Cruiser 250 (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Toyota Land Cruiser: Οδοιπορικό στο Dakar Rally 2025

Το να παρακολουθήσεις από κοντά το Ράλλυ Ντακάρ αποτελεί μοναδική εμπειρία ζωής. Το να το συνδυάσεις με οδοιπορικό με το νέο Toyota Land Cruiser στους δρόμους και στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας το μετατρέπει σε κάτι… επικό (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Citroen C3 Aircross: Οδοιπορικό στη Λακωνία με το Hybrid 145 Max

Αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι και εξερευνούμε τη Λακωνία μέσα από μια διαδρομή που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Παρέα μας το νέο Citroen C3 Aircross Hybrid 145 MAX (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Με τη SportcarsTech BMW M4 G82 στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων

Ρουά ματ κίνηση από τη SportcarsTech της Spanos, που διέθεσε γενναιόδωρα στους διοργανωτές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας μια εξελιγμένη BMW M4. Την οδηγούμε στα Μέγαρα (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Με Subaru BRZ II και Toyota GR Yaris DAT-8 στον Χολομώντα

Δεκαοκτώ ώρες και 1.500 χιλιόμετρα για κάθε αυτοκίνητο μεταφράζονται σε μια άσκηση αντοχής που απλώς δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε. Πόσο μάλλον, όταν συνοδοιπόροι μας είναι δύο μοντέλα για πραγματικούς οδηγούς (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Οδοιπορικό με Cupra Terramar 2.0 VZ στην Ανδαλουσία

Ταξιδεύουμε στην Ανδαλουσία όπου μας περιμένει ένα Cupra Terramar. Εξερευνούμε «θησαυρούς» και φεύγουμε για τα μέρη του Δον Κιχώτη, για να δούμε πού εξελίχθηκε «η μάχη με τους ανεμόμυλους» (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Οδοιπορικό στην Ισλανδία με Volvo EX30

Ηφαίστεια, καταρράκτες, θερμοπίδακες και παγετώνες. Ένα καθηλωτικό σκηνικό με το οποίο γνωριζόμαστε αθόρυβα, πίσω από το τιμόνι του Volvo EX30 (διαβάστε περισσότερα εδώ).

MG ZS Max Hybrid+: Οδοιπορικό στα Καλάβρυτα

Ο προορισμός για την αρχή του 2025 ηταν εντός Ελλάδας και συγκεκριμένα στα Καλάβρυτα. Παρέα μας το MG ZS Max Hybrid+ (διαβάστε περισσότερα εδώ).

55 χρόνια 4Τροχοί

Οι 4Τροχοί συμπλήρωσαν 55 χρόνια ζωής και το γιόρτασαν με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Στην είσοδο του King George Hotel δέσποζαν τρία εμβληματικά αυτοκίνητα, πλαισιωμένα από το Renault 5 της νέας εποχής (διαβάστε περισσότερα εδώ).