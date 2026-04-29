Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας που έχουν μειώσει τις αποστάσεις

Γρηγορότερα και μεγαλύτερη ασφάλεια πραγματοποιούνται σήμερα τα ταξίδια σε διάφορες περιοχές της χώρες.

Σε σημαντική επέκταση έχει υποβληθεί τα τελευταία χρόνια το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της χώρας, εξασφαλίζοντας ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις, όπως και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η αρχή έγινε ουσιαστικά στις 23 Απριλίου του 2024 όταν παραδόθηκε το νότιο τμήμα του Ε65 («Λαμία-Ξυνιάδα»), όπως και το υποτμήμα «Τρίκαλα-Καλαμπάκα» του βόρειου κομματιού. Τα συγκεκριμένα τμήματα, μαζί με το μεσαίο («Ξυνιάδα-Τρίκαλα»), που τέθηκε σε λειτουργία το 2017, συνθέτουν έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 136 χλμ. ο οποίος με την ολοκλήρωση του συνόλου του βόρειο τμήματος θα απλώνεται σε 182 χλμ.

Ο Ε65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αφορά εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη, συνδέοντας την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, ενώ φέρει την αναγκαία χωρητικότητα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λ.Ε.Α.

Με τα υπό λειτουργία κομμάτι σημαντικό είναι το όφελος -μεταξύ άλλων- για όσους ταξιδεύουν προς Καρδίτσα και Τρίκαλα καθώς παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού προς Τρίκαλα και Καρδίτσα μειώνεται περισσότερο από 30 λεπτά.

Πλέον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση του εναπομείναντος βόρειου τμήματος – μέχρι το Κηπουρειό Γρεβενών – με την πρόοδο υλοποίησης να έχει ανέλθει σε 95%.

Η διάρκεια των αποστάσεων με τον Ε65:

Λαμία – Εγνατία Οδός: 01:45 (από 03:15 σήμερα)

Αθήνα – Γρεβενά: 04:00

Αθήνα – Μέτσοβο: 04:00

Αθήνα – Καστοριά: 04:35

Αθήνα – Κοζάνη: 04:30

Αθήνα – Καρπενήσι: 03:00

Αθήνα – Τρίκαλα: <03:00

Αθήνα – Καρδίτσα: 02:35’

Από τα τέλη του 2025 σε λειτουργία βρίσκεται και το σύνολο του του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα-Πύργος», μήκους 75 χλμ., ο οποίος αναδεικνύει την Ολυμπία Οδό στον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας, συνολικού μήκους 277 χλμ.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος έχει δύο λωρίδες και Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση, με ενδιάμεση κεντρική διαχωριστική νησίδα και 8 κόμβους που συνδέουν τον οδικό άξονα με πολλά χωριά και πόλεις καθώς και με τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, με σχεδόν 200.000 ωφελούμενους.

Μέσω της Ολυμπίας Οδού η διαδρομή Πάτρα-Πύργος καλύπτεται σε 45 λεπτά, ενώ το ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τον Πύργο διαρκεί κάτι λιγότερο από 3 ώρες.

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας, τόσο ως προς τις τεχνικοοικονομικές του διαστάσεις όσο και ως προς τις θετικές προεκτάσεις που έχει η λειτουργία του: στην οδική ασφάλεια, την τοπική και εγχώρια ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.