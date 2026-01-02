Οι νέοι μεγάλοι δρόμοι της Ελλάδας που περιμένουμε το 2026

Το 2025 έκλεισε με το Πάτρα-Πύργος, μετατοπίζοντας το κατασκευαστικό ενδιαφέρον σε τρία σημαντικά οδικά έργα.

Συνεχίζεται η υλοποίηση μεγάλων οδικών έργων ανά την επικράτεια, τα οποία έχουν ως κοινό παρονομαστή τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το 2025 έκλεισε με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, και συγκεκριμένα των 10 τελευταίων χιλιομέτρων από το Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια. Το 2026 είναι σειρά του Αυτοκινητοδρόμου Ε65 και δη του τμήματος Καλαμπάκα-Εγνατία, μήκους 46 χλμ.

H πρόοδος εργασιών προσεγγίζει το 90%, και σύμφωνα με εκτιμήσεις η παράδοση των τελευταίων χιλιομέτρων σε κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί εντός του β’ εξαμήνου του 2026.

Στο σύνολό του, ο Ε65 θα έχει μήκος 182,1 χλμ., με την αναγκαία χωρητικότητα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και αφορά εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον, παράλληλα, αναμένεται και η ολοκλήρωση του έργου της διπλής οδικής σύνδεσης Λευκάδας με την Αμβρακία Οδό.

Το έργο είναι διαχωρισμένο σε δύο οδικά τμήμα, το «Άκτιο-Άγιος Νικόλαος», μήκους 5 χλμ., που έχει περατωθεί από τον Απρίλιο του 2023 και το υπό κατασκευή «Βόνιτσα-Λευκάδα», μήκους περίπου 16 χλμ.

Στη νέα τους αναβαθμισμένη μορφή, τα τμήματα, θα έχουν 1+1 λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας και θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, διευκολύνοντας σε σημαντικό βαθμό τις μετακινήσεις προς και από τη Λευκάδα.

Την τριάδα έργων ολοκληρώνει το έργο «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», που αναμένεται να παραδοθεί στους οδηγούς το καλοκαίρι του 2026.

Το έργο αφορά στη δημιουργία νέας οδικής αρτηρίας μήκους 3,6 χλμ. Αυτή θα συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Εγνατία Οδό και τον κάθετο άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, διαθέτοντας 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα ενώ προβλέπονται και παράπλευροι οδοί διπλής κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των παρόδιων, ακολουθώντας σύγχρονα πρότυπα οδικής ασφάλειας. Θα απομακρύνει όλα τα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό και θα επιτρέψει ομαλή πρόσβαση προς την Εγνατία οδό.