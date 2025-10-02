Οι πιο συχνές τροχαίες παραβάσεις στην Αττική τον Σεπτέμβριο

Τον περασμένο μήνα βεβαιώθηκαν πάνω από 34.000 παραβάσεις και σημειώθηκαν περισσότερα από 550 τροχαία ατυχήματα.
Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τροχαίας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, τον Σεπτέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 34.316 παραβάσεις, εκ των οποίων 471 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -29- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία ατυχήματα με 669 παθόντες και ειδικότερα:
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς,
- 6- σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες,
- 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες.
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία.