Η νέα γενιά της Mercedes GLA με υβριδική τεχνολογία ξεκίνησε την εμπορική της πορεία, αρχικά από την αγορά της Γερμανίας. Και αυτές είναι πρώτες τιμές.

Μετά την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η οποία είναι διαθέσιμη προς παραγγελία και στην Ελλάδα, η Mercedes ανακοίνωσε την έναρξη της εμπορικής πορείας και των υβριδικών εκδόσεων. Η νέα GLA Hybrid προσφέρεται με διάφορες επιλογές συνόλων, ισχύος από 156 έως 211 ίππους.

Όλα τα σύνολα του δημοφιλούς premium SUV υποστηρίζονται από ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, με την γκάμα να αποτελείται από τις εκδόσεις GLA 180, GLA 200, GLA 200 4MATIC, GLA 220 και GLA 220 4MATIC.

Ο ολοκαίνουργιος 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 1,5 λίτρων που είδαμε και στην CLA συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 22 kW, ενσωματωμένο στο νέο 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Χάρη στη νέα μπαταρία των 48 Volt, η GLA μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, να «ρολάρει» με σβηστό κινητήρα σε υψηλότερες ταχύτητες και να ανακτά ενέργεια σε όλες τις σχέσεις του κιβωτίου, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε κατανάλωση και εκπομπές.

Δείτε εδώ τις τιμές της ηλεκτρικής Mercedes GLA στην Ελλάδα

Η βασική GLA 180 Hybrid αποδίδει 156 ίππους και έχει μέγιστη ροπή 280 Nm, επιταχύοντας στα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,6 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται στα 5,5 λτ./100 χλμ και οι εκπομπές ρύπων κυμαίνονται από 126 έως 136 γρ/χλμ. CO2.

Η GLA 200 Hybrid έχει ισχύ 184 ίππων και ροπή 330 Nm, προσφέροντας καλύτερες επιδόσεις και έχοντας σχεδόν παρόμοια κατανάλωση αλλά και εκπομπές CO2.

Στην κορυφαία GLA 220, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 211 ίππους και η ροπή τα 380 Nm. Η συγκεκριμένη έκδοση επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 7,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 225 χλμ./ώρα.

Οι τιμές στη Γερμανία

Η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκαν οι τιμές, είναι φυσικά η Γερμανία, με τη GLA 180 να ξεκινά από 48.195 ευρώ, την GLA 200 από 50.099 ευρώ, τις GLA 200 4MATIC και GLA 220 από 52.300 ευρώ περίπου και την GLA 220 4MATIC από 54.500 ευρώ.

Στο εσωτερικό, η γερμανική εταιρεία έχει προχωρήσει σε πλήρη ανασχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την τεχνολογία. Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνεται η πανοραμική οροφή, καθώς και το MB.UX Superscreen, που αναβαθμίζει την ψηφιακή εμπειρία των επιβατών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο επιτρέπει ασύρματες αναβαθμίσεις (over-the-air) για το λογισμικό του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

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Το σύστημα πολυμέσων MBUX ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, με δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών μοντέλων AI, μεταξύ των οποίων εκείνα των Microsoft και Google. Επιπλέον, η νέα GLA διαθέτει οκτώ κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων, οι οποίοι υποστηρίζουν τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης.

Μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογιών είναι το MB.DRIVE ASSIST, που παρέχειυποβοήθηση οδήγησης επιπέδου SAE Level 2, συνδυάζοντας το ενεργό σύστημα διατήρησης απόστασης DISTRONIC με υποβοήθηση διεύθυνσης. Νέο στοιχείο αποτελεί και το Lane Change Assist, το οποίο διευκολύνει την αλλαγή λωρίδας με ένα απλό άγγιγμα του μοχλού των φλας.

Στον τομέα της στάθμευσης, το MB.DRIVE PARKING ASSIST μπορεί να εντοπίζει διαθέσιμες θέσεις και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου, ακόμη και όταν αυτές δεν έχουν οριοθετηθεί με διαγραμμίσεις. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να αναλάβει αυτόματα την έξοδο από μια θέση στάθμευσης, ακόμη και αν η διαδικασία εισόδου πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα