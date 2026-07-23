Οι τιμές των διοδίων στο νέο τμήμα του Ε65

Ο αυτοκινητοδρόμος προσφέρει απευθείας σύνδεση της εθνικής οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων με την Εγνατία Οδό.
Σε πλήρη λειτουργία περνά πλέον ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), καθώς παραδίδεται στην κυκλοφορία το βόρειο και τελευταίο κομμάτι του.
Με την απόδοση των τελικών 46 χιλιομέτρων που συνδέουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά, ολοκληρώνεται το συνολικό οδικό δίκτυο των 182,1 χιλιομέτρων. Ο νέος αυτός άξονας, ο οποίος κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T).
Ουσιαστικά, ενοποιεί την ανατολική με τη δυτική πλευρά της χώρας, προσφέροντας απευθείας σύνδεση της εθνικής οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων με την Εγνατία Οδό.
Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο δρόμο που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη, διαθέτοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση μαζί με Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Η διαδρομή από τον ανισόπεδο κόμβο σύνδεσης με τον ΑΘΕ έως τον αντίστοιχο κόμβο της Εγνατίας είναι πλέον ενιαία, προσφέροντας ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις.
Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική και εθνική οικονομία, ενισχύοντας το εμπόριο, τις εμπορευματικές μεταφορές, την αγροτική παραγωγή αλλά και τον τουρισμό. Προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, τα Τρίκαλα και το Καρπενήσι γίνονται πλέον πολύ πιο προσβάσιμοι, ενώ διευκολύνεται αισθητά και η διαδρομή προς την Ήπειρο.
Παράλληλα, οι χρόνοι ταξιδιού συρρικνώνονται σημαντικά, με τη διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά να καλύπτεται πλέον σε περίπου 4 ώρες.
Οι χρεώσεις των διοδίων
Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος, τίθενται σε εφαρμογή οι νέες τιμές στους σταθμούς διοδίων της περιοχής:
Μετωπικά Διόδια Οξύνειας
- Κατηγορία 1 (Δίκυκλα): 3,15 ευρώ
- Κατηγορία 2 (Επιβατικά Ι.Χ. & ελαφρά επαγγελματικά): 4,50 ευρώ
- Κατηγορία 3 (Φορτηγά & λεωφορεία 2-3 αξόνων): 11,25 ευρώ
- Κατηγορία 4 (Βαρέα οχήματα 4+ αξόνων): 15,75 ευρώ
Πλευρικά Διόδια Αγιοφύλλου
- Κατηγορία 1 (Δίκυκλα): 1,10 ευρώ
- Κατηγορία 2 (Επιβατικά Ι.Χ. & ελαφρά επαγγελματικά): 1,55 ευρώ
- Κατηγορία 3 (Φορτηγά & λεωφορεία 2-3 αξόνων): 3,90 ευρώ
- Κατηγορία 4 (Βαρέα οχήματα 4+ αξόνων): 5,50 ευρώ