Το οικογενειακό SUV που σημειώνει τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Η τιμή του

Το Toyota C-HR απολαμβάνει την κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία του, επενδύοντας στο τρίπτυχο: καλή τιμή, χαμηλή κατανάλωση και μοντέρνα SUV σχεδίαση.

Τα μικρά SUV μπορεί να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά και να αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, ωστόσο ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών στρέφεται προς SUV μεγαλύτερης κατηγορίας (C-SUV), αναζητώντας άνεση, περισσότερους χώρους και υψηλότερα επίπεδα πρακτικότητας.

Η δυναμική αυτής της κατηγορίας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, με τα C-SUV να καταλαμβάνουν μερίδιο 21,4% της συνολικής αγοράς, ενισχυμένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στην κορυφή της κατηγορίας βρίσκεται το Toyota C-HR, αφού κατέγραψε 1.797 ταξινομήσεις μέσα σε τρεις μήνες. Μαζί με το Toyota Corolla Cross, αποτελούν τους δύο εκπροσώπους της ιαπωνικής φίρμας στην κατηγορία, με το C-HR να οδηγεί ξεκάθαρα την κούρσα.

Υβριδικό με 140 και 197 ίππους και plug-in με 223 άλογα

Τα διαθέσιμα κινητήρα σύνολα του μοντέλου εκμεταλλεύονται την πολυετή εμπειρία της Toyota στα υβριδικά συστήματα κίνησης. Στη βάση είναι η υβριδική έκδοση των 140 ίππων (κατανάλωση WLTP 4,8 λτ./100 χλμ.), ενώ διαθέσιμη είναι και μια ισχυρότερη αυτοφορτιζόμενη έκδοση με 197 άλογα και τετρακίνηση (προαιρετικά) με κατανάλωση 4,9-5,1 λτ./100 χλμ. Το δεύτερης γενιάς C-HR βγαίνει και σε plug-in έκδοση, η οποία επιτρέπει στο ιαπωνικό SUV να κάνει 62 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα.

Κοστίζει από 28.300 ευρώ

Η αρχική τιμή του Toyota C-HR είναι 28.300 ευρώ και αφορά το επίπεδο εξοπλισμού C-enter και το υβριδικό σύνολο των 140 ίππων. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται οθόνη 8 ιντσών πάνω στην οποία βασίζεται το σύστημα infotainment και συνδέεται ασύρματα με Apple CarPlay, ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, 6 ηχεία, κλιματισμός, θερμαινόμενοι καθρέπτες, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control, ζάντες αλουμινίου, σύστημα πλοήγησης και μια γεμάτη σειρά από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Με εγγύηση έως 11 έτη

Το πρόγραμμα εγγύησης της ελληνικής αντιπροσωπείας της Toyota καλύπτει το C-HR για 6 χρόνια ή 200.000 χλμ., ενώ με το πέρας των 6 ετών, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την εργοστασιακή κάλυψη με το πρόγραμμα Toyota Relax χωρίς επιπλέον κόστος. Αρκεί μετά το 6ο έτος να πραγματοποιείται η περιοδική συντήρηση του οχήματος, βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Toyota. Αυτό μπορεί να γίνει έως τα 11 έτη ή μέχρι το αυτοκίνητο να φτάσει τα 200.000 χλμ.

Τέλος, η ηλεκτρική μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 11 ετών ή 1.000.000 χλμ. (με την προϋπόθεση ο τελευταίος τεχνικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί εντός των 10 ετών από την πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας του οχήματος).