Αν οι μεταφορικές ανάγκες ξεπερνούν τα συνηθισμένα και περιλαμβάνουν περισσότερα από πέντε άτομα και στόχος παραμένει ένα SUV, τότε αυτό το θέμα πιθανότατα θα σας φανεί χρήσιμο.

Όταν κάποια οικογένεια ξεπερνάει τα πέντε μέλη, τότε αλλάζει και ολόκληρη η φιλοσοφία προσέγγισης της αγοράς ενός αυτοκινήτου. Μέχρι πρότινος οι λύσεις δεν ήταν πολλές και ειδικά σε αυτοκίνητα ενδιαφέρουσας κατηγορίας, όπως αυτή των SUV.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και οι προτάσεις που είναι διαθέσιμες πέρα από την 5θέσια εκδοχή τους και με 7 θέσεις, είναι αρκετές και άκρως ενδιαφέρουσες και δεν αφορούν μόνο μεγάλα και ακριβά μοντέλα.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τα 7θέσια μοντέλα της μεγάλης λίστα, με τους διαθέσιμους κινητήρες, τις διαστάσεις τους και τις τιμές τους.

AUDI Q7

Το μεγάλο premium SUV της Audi είναι προαιρετικά διαθέσιμο και με 7θέσια διάταξη εσωτερικού, δίνοντας λύση σε αυτούς που αναζητούν τις περισσότερες θέσεις, αλλά δεν κάνουν συμβιβασμούς στους τομείς της ποιότητας και της τεχνολογίας. Για όλα τα πίσω καθίσματα διατίθενται συστήματα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX με Top Tether. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει, με την αναδίπλωση των δύο τελευταίων σειρών καθισμάτων στα 1.908 λίτρα.

Το Audi Q7 με μήκος 5.072 χλστ. και μεταξόνιο 2.995 χλστ. είναι διαθέσιμο σε έκδοση diesel, με τα διακριτικά 50 TDI Hybrid quattro tiptronic S Line. Εφοδιάζεται με έναν 3λιτρο κινητήρα πετρελαίου, ο οποίος αποδίδει 286 ίππους και 600 Nm ροπής και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 241 χλμ./ώρα, ενώ η μέση κατανάλωση είναι 7,8-8,4 λτ./100 χλμ. Παράλληλα διαθέτει ελκτική ικανότητα 3.500 κιλών. Η τιμή εκκίνησης για την 5θέσια εκδοχή είναι 101.980 ευρώ.

Η βενζινοκίνητη εκδοχή Audi 55 TFSI e quattro tiptronic έχει plug-in υβριδικό σύστημα, με απόδοση 490 ίππων και ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει μέχρι τα 84 χιλιόμετρα. Ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Διαθέσιμο με τιμή ξεκινά από τα 96.980 ευρώ. Στην κορυφή τοποθετείται η ισχυρότερη εκδοχή με τα διακριτικά SQ7 TFSI quattro tiptronic, η οποία αποδίδει 507 ίππους και 770 Nm ροπής, με 0-100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα! Η τιμή εκκίνησης εδώ σκαρφαλώνει στα 154.980 ευρώ.

BMW X7

Το μεγάλο SUV της BMW με μήκος 5.181 χλστ. και μεταξόνια 3.105 χλστ. είναι ικανό να καλύψει με το παραπάνω τις μεταφορικές απαιτήσεις μια πολυμελούς οικογένειας. Είναι διαθέσιμη σε διάταξη με έξι ή εφτά καθίσματα, με αξιοσημείωτες ανέσεις για τους επιβαίνοντες.

Ο χώρος αποσκευών της BMW X7 διαμορφώνεται μέχρι τα 2.120 λίτρα, σε διθέσια διάταξη, ενώ έχει εντυπωσιακή ελκυστική ικανότητα που φτάνει τα 3.500 κιλά. Όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με το σύστημα τετρακίνησης xDrive της BMW.

Διατίθεται σε τρεις κινητήριες εκδόσεις. Εισαγωγική είναι η xDrive40i με βενζινοκινητήρα 381 ίππων και τιμή από 134.700 ευρώ. Η δεύτερη είναι η xDrive40d με κινητήρα πετρελαίου 352 ίππων και τιμή εκκίνησης τα 137.159 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκεται η BMW M60i xDrive με απόδοση που ανέρχεται στους 530 ίππους και προσφέρει επιδόσεις που κόβουν την ανάσα, με 0-100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα. Η τιμή της ορίζεται από τα 175.800 ευρώ.

CITROEN C3 AIRCROSS

Το νέο Citroen C3 Aircross είναι από τα πιο προσιτά 7θέσια μοντέλα της ελληνικής αγοράς. Διαθέσιμο προαιρετικά και με διαρρύθμιση 7 θέσεων, αξιοποιεί στο έπακρο τις compact διαστάσεις του, με μήκος 4,39 μέτρα και μεταξόνιο 2,67 μ., προσφέροντας αξιόλογους για την κατηγορία του χώρους.

Ο χώρος αποσκευών είναι 460 λίτρα στην 5θέσια διάταξη, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.600 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων και σε 2θέσια διάταξη.

Η τιμή του εκκινεί από τα 18.900 ευρώ, περιλαμβάνοντας προωθητική ενέργεια από την ελληνική αντιπροσωπεία της Citroen, που αγγίζει τα 600 ευρώ, είναι δίχως άλλο από τα πιο φθηνά μοντέλα που προσφέρονται προαιρετικά και με 7 θέσεις.

Η συγκριμένη έκδοση εφοδιάζεται με κινητήρα 1.2 Turbo 100 ίππων, που στέλνει τη μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων.

Επιταχύνει από 0-100χλμ./ώρα σε 11,4 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 179 χλμ./ώρα. Παράλληλα παρουσιάζεται ιδιαίτερα φειδωλό σε απαιτήσεις για καύσιμο, καταναλώνοντας 6,2 λίτρα βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα.

Επιπλέον, το Citroen C3 Aircross είναι διαθέσιμο και σε πιο ισχυρή έκδοση 1.2 Hybrid 145 PS, που προσφέρει πιο δυνατές επιδόσεις, ολοκληρώνοντας το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7 δευτερόλεπτα, με την τελική του ταχύτητα να αγγίζει τα 192 χλμ./ώρα. Χάρη στην ήπια υβριδική τεχνολογία παρουσιάζεται και πιο οικονομικό σε κατανάλωση, καθώς η μέση τιμή της είναι 5,5 λτ./100 χλμ. Η τιμή αυτής της κινητήριας έκδοσης εκκινεί από τα 24.500 ευρώ.

DACIA JOGGER

Το Dacia Jogger προσεγγίζει με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κατηγορία του, συνδυάζοντας τις αρετές ενός MPV, με πολυχρηστικό χαρακτήρα, με αυτές ενός οχήματος ελευθέρου χρόνου. Προσφέρεται εξαρχής σε 7θέσια διάταξη και αποτελεί αναμφίβολα μια από τις πιο προσιτές επιλογές του «είδους», καθώς η τιμή εκκίνησης είναι τα 22.500 ευρώ.

Έχει μήκος 4,54 μ. και μεταξόνιο που αγγίζει τα 2.898 χλστ., με τους επιβάτες της τρίτης σειράς να κάθονται πιο ψηλά από τους εμπρός, προκειμένου να έχουν καλύτερη ορατότητα, μειώνοντας έτσι το κλειστοφοβικό αίσθημα που μπορεί να δημιουργούν οι πίσω θέσεις. Ο χώρος αποσκευών του πρακτικού Dacia έχει όγκο 160/212 λίτρα με 7 άτομα, ενώ μπορεί να φτάσει τα 2.085 λίτρα, με την αφαίρεση των καθισμάτων της τρίτης σειράς και αναδιπλωμένα αυτά τη δεύτερης.

Διατίθεται σε δύο κινητήριες εκδόσεις. Αμφότερες με βενζίνη, με την πρώτη να είναι διπλού καυσίμου Eco-G, που συνδυάζεται με LPG. Τη βάση αποτελεί ένας 3κύλινδρος 1.000άρης κινητήρας, που για την περίσταση αποδίδει 100 ίππους και 170 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, που στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς και προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 13 δλ., με τελική 175 χλμ./ώρα. Προσφέρεται σε δυο εξοπλιστικές εκδόσεις Expression και Extreme, σε τιμή 22.500 και 25.000 ευρώ αντίστοιχα.

Παράλληλα υπάρχει και μια έκδοση TCe βενζίνης με 110 ίππους και 200 Nm ροπής, που συνδυάζεται επίσης με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων. Το 7θέσιο Dacia επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 11,2 δλ., έχοντας μέγιστη ταχύτητα 183 χλμ./ώρα. Είναι επίσης διαθέσιμη στις δύο ίδιες εξοπλιστικές εκδόσεις, με τιμή 23.100 και 25.600 ευρώ αντίστοιχα.

DFSK E5

Το DFSK E5 είναι ένα μεγάλο SUV, με μήκος 4.760 χλστ. και μεταξόνιο 2.785 χλστ. Με την απλή ανάγνωση των διαστάσεων προϊδεάζει για την ευρυχωρία που είναι ικανό να προσφέρει. Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δίνει προβάδισμα στην πρακτικότητα, με διάταξη 5+2 θέσεων ως στάνταρ.

Εφοδιάζεται με ένα plug-in hybrid σύστημα, που δίνει προτεραιότητα στον ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος είναι αυτός που παρέχει την μετάδοση τις περισσότερες φορές, με τον βενζινοκινητήρα να λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 17,5 kWh και παρέχει κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά για έως 70 χιλιόμετρα, χωρίς την εμπλοκή του βενζινοκινητήρα. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα είναι 177 ίπποι και του θερμικού 102, ενώ η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 250 ίππους. Το DFSK E5 πέρα από την οικονομία του διακρίνεται και για τις επιδόσεις, καθώς ενδεικτικά ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα.

Διαθέσιμο σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, Comfort και Premium, με τιμή που διαμορφώνεται στα 32.500 και 37.990 ευρώ αντίστοιχα, μετά την προσφορά της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας που ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.

HYUNDAI SANTA FE

Το Hyundai Santa Fe είναι ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να προσφέρει άνεση και χώρους. Η τετραγωνισμένη του αισθητική με το μεγάλο μήκος του που φτάνει τα 4,83 μ. δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης. Παράλληλα το μεγάλο μεταξόνιο 2,81 μ. και η προσεκτική αρχιτεκτονική του εσωτερικού επιτρέπουν σε επτά άτομα να απολαύσουν κορυφαίες ανέσεις.

Το Santa Fe είναι στάνταρ διαθέσιμο ως 7θέσιο, με καθίσματα που διαθέτουν πολλαπλές ρυθμίσεις και επιτρέπουν την απρόσκοπτη επιβίβαση – αποβίβαση στο εσωτερικό του, ενώ διαθέτει πολλούς έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα. Ο όγκος του χώρου αποσκευών σε 7θέσια διάταξη είναι 150 λίτρα, σε 5θέσια 621 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των καθισμάτων της δεύτερης και τρίτης σειράς φτάνει τα 1.942 λίτρα.

Για την κίνησή του φροντίζει ένα υβριδικό σύστημα με βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων απόδοσης 160 ίππων και 265 Nm ροπής, που συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 98 ίππων και 304 Nm ροπής. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 253 ίππους, ενώ η ροπή είναι 367 Nm. Η μετάδοση περνάει και στους τέσσερις τροχούς με το Santa Fe να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,3 δευτερόλεπτα, έχοντας τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Το Hyundai Santa Fe είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις: Distinctive με τιμή 62.290 €, Limited που στοιχίζει 66.290 € και την κορυφαία Calligraphy που φτάνει τα 68.490 €.

KIA EV9

Ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV είναι το Kia EV9, με μήκος που αγγίζει τα 5,01 μ., πλάτος 1,98. Και ύψος 1,75 μ., έχοντας θηριώδες μεταξόνιο 3,1 μ., που προϊδεάζει για τη διαθέσιμη ευρυχωρία στο εσωτερικό του. Διαθέσιμο στάνταρ ως 7θέσιο ή 6θέσιο, με έξυπνα καθίσματα και ευκολία στην πρόσβαση, παρέχει άνεση και χώρους που θα υπερκαλύψουν τις ανάγκες μια μεγάλης οικογένειας.

Η εισαγωγική έκδοση έχει μετάδοση στους πίσω τροχούς και αποδίδει 203 ίππους, με τιμή που εκκινεί από τα 68.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης των 2.000 ευρώ που προσφέρει η εταιρεία, αλλά χωρίς την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που υπολογίζεται στα 7.000 €.

Η ανώτερη έκδοση αποδίδει 384 ίππους με την κίνηση σε αυτή την περίπτωση να περνάει και στους τέσσερις τροχούς, με την τιμή να ξεκινά από τα 79.900 € (μαζί με την έκπτωση 2.000 €). Στην κορυφή του μεγάλου ηλεκτρικού Kia υπάρχει η πανίσχυρη έκδοση με τους 509 ίππους 91.900 € (συμπεριλαμβάνεται έκπτωση 2.000 €).

Το ηλεκτρικό Kia EV9 εφοδιάζεται με μπαταρία 99,8 kWh που του χαρίζει αυτονομία που αγγίζει μέχρι και τα 563 χιλιόμετρα. Η έκδοση με τους 203 ίππους επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,4 δλ., ενώ η ισχυρότερη και τετρακίνητη των 384 ίππων απαιτεί για την ίδια διαδικασία 6 δλ. ή 5,3 δλ. στην έκδοση GT Line.

LAND ROVER DEFENDER 110 ΚΑΙ 130

Το εμβληματικό Defender στις μακριές του εκδόσεις 110 και 130 είναι διαθέσιμο και ως 7θέσιο και 8θέσιο αντίστοιχα, προσφέροντας αξιόλογους χώρους. Το μήκος του «110» φτάνει τα 5.018 χλστ., ενώ του «130» τα 5.358 χλστ., με το μεταξόνιο να είναι κοινό, στα 3.022 χλστ.

Όταν οι ανάγκες μεταφοράς είναι αυξημένες, ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.516 λίτρα. Το Defender είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης και diesel και electric hybrid, όπως τις αποκαλεί η ίδια η Land Rover, με την τελευταία που αποδίδει 300 ίππους, να προσφέρει έως και 37 χιλιόμετρα ηλεκτρική αυτονομίας.

Οι κινητήριες εκδόσεις αποδίδουν 200, 250, 300, 404 και 525 ίππους αντίστοιχα και συνδυάζονται με το σύστημα τετρακίνησης της Land Rover που διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά του. Οι τιμές εκκινούν λίγο κάτω από τα 80.000 ευρώ.

LAND ROVER DISCOVERY

Το Discovery έχει μήκος 4.956 χλστ. και μεταξόνιο που ανέρχεται στα 2.923 χλστ. Διαθέτει ευρύχωρη καμπίνα, ικανή να φιλοξενήσει μέχρι και 7 άτομα, με αποσκευές έως και 2.061 λίτρων.

Στην πιο προσιτή του έκδοση που στοιχίζει 88.303 ευρώ, εφοδιάζεται με έναν 3λιτρο κινητήρα πετρελαίου, που αποδίδει 250 ίππους και 570 Nm ροπής, προσφέροντας αξιόλογες επιδόσεις.

Το SUV της Land Rover επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δλ. έχοντας τελική ταχύτητα 194 χλμ./ώρα, με τη μετάδοση να περνάει και στους τέσσερις τροχούς, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 8 σχέσεων. Παράλληλα, υπάρχουν και ισχυρότερες εκδόσεις, με απόδοση 300 και 360 ίππων.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

To πιο προσιτό μοντέλο της Land Rover είναι το Discovery Sport, με τιμή που εκκινεί από τα 62.675 ευρώ. Έχει μήκος 4.597 χλστ. και μεταξόνιο 2.741 χλστ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 άτομα στο εσωτερικό του, με αποσκευές έως 1.698 λίτρα.

Η εισαγωγική έκδοση εφοδιάζεται με ένα 2λιτρο κινητήρα πετρελαίου 163 ίππων και 380 Nm ροπής, που συνδυάζεται με 8άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που στέλνει τη δύναμη και στους τέσσερις τροχούς, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 10,2 δλ. και μέγιστη ταχύτητα 195 χλμ./ώρα. Διαθέσιμες επίσης είναι εκδόσεις με απόδοση 204, 250 και 309 ίππων.

MAZDA CX80

Το μεγάλο ιαπωνικό SUV προσφέρεται με διάταξη έως και 7 θέσεων στο εσωτερικό του. Έχει μήκος 4.995 χλστ. και πλάτος 1.890 χλστ.με το μεταξόνιο του να ξεπερνάει τα 3 μέτρα (3.120 χλστ.).

Το CX80 είναι από τα πλέον ευρύχωρα μοντέλα, όπως μαρτυρά και η ανάγνωση των διαστάσεών του, ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα 6θέσιας διάταξης, με δύο ξεχωριστά καθίσματα – πολυθρόνες στη δεύτερη σειρά, με την πρόσβαση στις θέσεις της τρίτης σειράς να γίνεται εύκολα, χάρη στο σύστημα «one touch walk in» της Mazda, η οποία αναδιπλώνει τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τα καθίσματα της τρίτης σειράς αναδιπλώνονται και δημιουργούν έναν εντελώς επίπεδο χώρο φόρτωσης, ενώ με όταν πέσουν και αυτά της δεύτερης σειράς, τότε αποκαλύπτεται ένας τεράστιος χώρος φόρτωσης με όγκο 1,971 λίτρα.

Η πιο προσιτή έκδοση που στοιχίζει 62.044 ευρώ, εφοδιάζεται με τον diesel κινητήρα των 3,3 λίτρων e-Skyactiv που αποδίδει 254 ίππους και 550 Nm ροπής και συνδυάζεται με ένα αυτόματο 8άρι κιβώτιο ταχυτήτων, για άνεση και αποδοτικότητα.

Η έκδοση βενζίνης Mazda 2.5 e-Skyactiv PHEV αποδίδει 327 ίππους και 500 Nm ροπής, εστιάζοντας στις επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ., αλλά και την οικονομία. Η μετάδοση περνάει και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 8 σχέσεων, με την τιμή της συγκεκριμένης έκδοσης να εκκινεί από τα 64.643 ευρώ.

MERCEDES-BENZ GLB

Η GLB, με μήκος 4.634 χλστ. είναι το μικρότερο μοντέλο της Mercedes-Benz που διατίθεται με διάταξη εσωτερικού έως και 7 θέσεων, χάρη στο μεγάλο της μεταξόνιο που φτάνει τα 2.829 χλστ. Ο χώρος αποσκευών του γερμανικού SUV φτάνει στα 1.800 λίτρα σε διθέσια διάταξη, ενώ σε 5θέσια είναι 565 λίτρα.

Στην ελληνική αγορά διατίθεται με τέσσερις επιλογές βενζινοκινητήρων και τρεις επιλογές πετρελαιοκινητήρων. Η γκάμα περιλαμβάνει τετρακύλινδρα σύνολα με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT επτά ή οκτώ ταχυτήτων. Οι δύο βενζινοκινητήρες υψηλότερης απόδοσης διατίθενται με το μεταβλητό σύστημα τετρακίνησης 4MATIC.

Οι μηχανικοί της γερμανικής εταιρείας προκειμένου να επιτύχουν μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2, έχουν εφοδιάσει όλους τους βενζινοκινητήρες με ήπια υβριδικό σύστημα 48 Volt.

Η εισαγωγική έκδοση Mercedes GLB 200 εφοδιάζεται με βενζινοκινητήρα 1,3 λίτρων απόδοσης 163 ίππων και 270 Nm ροπής, με τιμή από 53.000 €. Πιο πάνω τοποθετείται η GLB 220 4MATIC, με 2λιτρο κινητήρα βενζίνης με απόδοση 190 ίππων και 300 Nm ροπής, που στοιχίζει 57.700 ευρώ.

Η GLB 250 4MATIC είναι η πιο ισχυρή εκδοχή του 2λιτρου κινητήρα, με ισχύ 224 ίππων και στοιχίζει 61.150 ευρώ. Στην κορυφή τοποθετείται η έκδοση AMG GLB 35 4MATIC με κινητήρα βενζίνης 1.991 κ.εκ. που αποδίδει 306 ίππους και αναδεικνύει τη σπορ πλευρά του SUV της Mercedes, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 73.750 ευρώ.

Όσον αφορά τις diesel εκδόσεις, η GLB 200 d είναι η εισαγωγική και εφοδιάζεται με κινητήρα 1.950 κ.εκ. απόδοσης 150 ίππων και 320 Nm ροπής, με κόστος 62.900 ευρώ. Υπάρχει και η τετρακίνητη εκδοχή GLB 200 d 4MATIC με ίδια απόδοση, αλλά έχοντας κίνηση στους τέσσερις τροχούς και τιμή 62.250 ευρώ ενώ πιο πάνω βρίσκεται η GLB 220 d 4MATIC με 190 ίππους και 400 Nm ροπής, η οποία στοιχίζει 68.750 €.

MERCEDES-BENZ GLE

Η GLE είναι το μεγάλο SUV της Mercedes. Έχει μήκος 4.928 χλστ., πλάτος 1.947 χλστ., ύψος 1.795 χλστ. και μεταξόνιο 2.998 χλστ. Προσφέρει αχανείς χώρους που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ακόμα και επτά ατόμων. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει στα 2.055 λίτρα με τα καθίσματα της δεύτερης και τρίτης σειράς αναδιπλωμένα.

Προσφέρεται με έξι βενζινοκινητήρες και τρεις πετρελαίου, σε εκδόσεις mild hybrid ή plug-in hybrid και απόδοση από 252 ίππους έως και 612 ίππους, που αφορά τις GLE 400 e 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ αντίστοιχα.

Το εύρος τιμής της ανάλογα μεγάλο, ξεκινάει από τα 111.250 ευρώ για την έκδοση GLE 300 d 4MATIC και φτάνει στα 221.700 ευρώ για την κορυφαία Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+.

MERCEDES-BENZ GLS

Η GLS είναι η λιμουζίνα των SUV της Mercedes-Benz. Οι επιβλητικές διαστάσεις της εντυπωσιάζουν, όπως εξάλλου κάνει και η εν γένει εμφάνισή της. Το συνολικό μήκος της ξεπερνάει τα πέντε μέτρα (5.209 χλστ.), ενώ και το μεταξόνιο τα τρία μέτρα (3.135 χλστ.).

Φυσικά προσφέρει άπλετους χώρους για επιβάτες που μπορεί να φτάνουν και τους επτά στον αριθμό, όπως και για τις αποσκευές τους, με όγκο που ανέρχεται από τα 355 έως τα 2.400 λίτρα, με την τελευταία τιμή να προκύπτει με την αναδίπλωση των καθισμάτων της δεύτερης και τρίτης σειράς.

Διατίθεται σε έξι κινητήριες εκδόσεις, τέσσερις βενζίνης και δύο πετρελαίου. Όλες εφοδιάζονται με ήπια υβριδικά συστήματα, που αναβαθμίζουν την αποδοτικότητα. Η απόδοση διαμορφώνεται από τους 313 ίππους για την GLS 350 d 4MATIC και φτάνει τους 612 ίππους στην περίπτωση της Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+.

Ανάλογα οι τιμές εκκινούν από τα 138.850 ευρώ, που αφορά την έκδοση GLS 350 d 4MATIC και φτάνουν στα 259.900 ευρώ που αφορά την πλούσια και πιο πολυτελή έκδοση με τα ιδιαίτερα διακριτικά Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC.

MERCEDES EQS SUV

Το ηλεκτρικό SUV της Mercedes τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της, προσθέτοντας κύρος δίπλα στις επιδόσεις, την άνεση και την αδιαπραγμάτευτη ευρυχωρία. Έχει μήκος 5.125 χλστ., πλάτος 1.959 χλστ., ύψος 1.718 χλστ. και μεταξόνιο 3.210 χλστ.

Η EQS SUV προσφέρει αξιόλογους χώρους που συνδυάζει με την απαράμιλλη ποιότητα που συνοδεύει τα μοντέλα την υψηλής κατηγορίας της Mercedes. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει τα 2.100 λίτρα με τα καθίσματα της δεύτερης και τρίτης σειράς αναδιπλωμένα, ενώ, ανάλογα με τη θέση της τρίτης σειράς καθισμάτων κυμαίνεται από τα 565 έως τα 645 λίτρα.

Διατίθεται σε πέντε εκδόσεις, με κινητήρες βενζίνης που αποδίδουν: 360, 449, 544 και 649 ίππους, ανάλογα με την έκδοση, έχοντας ως εισαγωγική την EQS 450+ και κορυφαία την Mercedes-MAYBACH EQS 680 SUV.

Η τιμή εκκίνησης του πολυτελούς ηλεκτρικού SUV της Mercedes είναι τα 135.550 ευρώ, όσον αφορά την EQS 450+, ενώ η ανώτερη έκδοση Maybach φτάνει τα 207.000 ευρώ.

NISSAN X-TRAIL

Το X-Trail είναι το μεγαλύτερο SUV της Nissan και ως εκ τούτου αναλαμβάνει το ρόλο του οικογενειακού. Κάτι που εκπληρώνει με απόλυτη συνέπεια, καθώς αξιοποιεί στο έπακρο τις διαστάσεις του, μήκος 4.680 χλστ. και μεταξόνιο 2.705 χλστ., με καλή αρχιτεκτονική σχεδίασης στο εσωτερικό και έξυπνες λύσεις.

Όπως για παράδειγμα το μεγάλο άνοιγμα των πίσω θυρών σε γωνία 85 μοιρών, που καθιστά εύκολη της επιβίβαση-αποβίβαση από το εσωτερικό, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να τοποθετήσεις το παιδικό κάθισμα στις υποδοχές ISOFIX που είναι διαθέσιμες.

Επιπλέον, έτσι γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων, που διατίθεται προαιρετικά και θα φιλοξενήσει εκεί άτομα κανονικού μεγέθους ή μικρά παιδιά για μεταφορά με ασφάλεια και άνεση που εξασφαλίζει μεταξύ άλλων ο αυτόματος κλιματισμός τριών ζωνών. Ο χώρος αποσκευών είναι από 465 λίτρα (7θέσια διάταξη) σε 585 (5θέσια διάταξη) έως 1.424 λίτρα, με αναδιπλωμένα τα καθίσματα της δεύτερης και τρίτης σειράς.

Το X-Trail είναι διαθέσιμο σε τρεις κινητήριες εκδόσεις, με ήπια υβριδικό σύστημα με απόδοση 163 ίππους και ροπή 300 Nm. Επίσης διαθέτει το υβριδικό σύστημα e-Power που είναι αποκλειστικό της Nissan και δίνει προτεραιότητα στον ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος παρέχει τη δύναμη στους τροχούς, με τον θερμικό να λειτουργεί ως γεννήτρια για φόρτιση της μπαταρίας.

Η έκδοση αυτή αποδίδει 204 ίππους, με ροπή 330 Nm, ενώ σε συνδυασμό με το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE φτάνει τους 213 ίππους, με τη ροπή να είναι ίδια. Σε κάθε περίπτωση για τη μετάδοση φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Όσον αφορά τις τιμές, αυτές ξεκινούν από τα 39.900 ευρώ για την έκδοση 1.5 MHEV 163 PS, ενώ η e-Power έχει τιμή εκκίνησης τα 43.990 ευρώ, με την κορυφαία e-4ORCE να ξεκινάει από τα 46.990 ευρώ.

OPEL FRONTERA

Το νέο Opel Frontera είναι από τα μικρά και προσιτά SUV που παρέχουν τη δυνατότητα να είναι και 7θέσια. Το μήκος του είναι 4.385 χλστ., με το μεταξόνιο να αγγίζει τα 2.670 χλστ. Είναι διαθέσιμο σε δύο κινητήριες εκδόσεις, με turbo κινητήρα 1.2 με απόδοση 110 ή 145 ίππους και χάρη στην ήπια υβριδική τεχνολογία αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποδοτικός.

Η μετάδοση περνάει στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων e-DCT6 με έξι σχέσεις. Όσον αφορά τις εξοπλιστικές εκδόσεις, είναι διαθέσιμο σε τρεις: Edition, Edition Plus και GS. Η εισαγωγική έκδοση του νέου Opel Frontera στοιχίζει 22.900 ευρώ, επωφελούμενο από μια προωθητική ενέργεια που τρέχει αυτή την περίοδο από την ελληνική εισαγωγική εταιρεία.

Το πακέτο 7θέσιας διάταξης που περιλαμβάνει τα δυο ανεξάρτητα καθίσματα της τρίτης σειράς είναι προαιρετικό και μπορεί να προστεθεί στην έκδοση GS (από 28.400 €), στοιχίζοντας 868 ευρώ επιπλέον και αφορά τις δύο υβριδικές εκδόσεις του πρακτικού Opel.

PEUGEOT 5008

Παραδοσιακά το 5008 επωμίζεται το βάρος του χρηστικού στη γκάμα της Peugeot. Έτσι, για μια ακόμα φορά, η νέα και σημαντικά εξελιγμένη εκδοχή του γαλλικού μοντέλου, έρχεται να δώσει λύσεις σε αυτούς που αναζητούν επιπλέον θέσεις στην καμπίνα του αυτοκινήτου τους.

Με μήκος 4.790 χλστ., πλάτος 1.895 χλστ., ύψος 1.694 χλστ. και μεταξόνιο 2,9 μ., διαθέτει τα εχέγγυα για να εκπληρώσει το στόχο του, σε ένα άκρως φουτουριστικό περιβάλλον στο εσωτερικό του. Διαθέσιμο σε υβριδικές, plug-in hybrid, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, το νέο 5008 μοιάζει ικανό να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες.

Η εισαγωγική έκδοση 1.2 Puretech αποδίδει 145 ίππους και συνεπικουρείται από ένα ήπια υβριδικό σύστημα με ηλεκτρικό μοτέρ 29 ίππων που ενισχύει την αποδοτικότητά του, επιτρέποντας μάλιστα σε συνθήκες χαμηλού φορτίου και για μικρό διάστημα την κίνηση μόνο με ηλεκτρική ενέργεια.

Διαθέσιμη είναι και η έκδοση plug-in hybrid με μεγάλο ηλεκτροκινητήρα 125 ίππων, που σε συνεργασία με τον βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων turbo 150 ίππων, προσφέρει συνδυαστική ισχύ 195 ίππων και 300 Nm ροπής. Χάρη στην μπαταρία των 21 kWh είναι ικανό να καλύψει αμιγώς ηλεκτρικά απόσταση πάνω από 80 χιλιόμετρα.

Το ηλεκτρικό Peugeot 5008 είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταριών και απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, με μπαταρία 73 kWh, με ισχύ 213 ίππους και αυτονομία που αγγίζει τα 500 χιλιόμετρα, αλλά και μεγάλη μπαταρία 97 kWh που προσφέρει αυτονομία που ξεπερνάει τα 660 χιλιόμετρα σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, αποδίδοντας 231 ίππους.

Όσον αφορά τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, στην 7θέσια διάταξη είναι 259 λίτρα, ενώ στην 5θέσια ανεβαίνει στα 748 λίτρα. Αν αναδιπλωθούν και οι πλάτες των καθισμάτων της δεύτερης σειράς, τότε απελευθερώνεται ένας επίπεδος χώρος όγκου 1.815 λίτρων.

Οι τιμές των εκδόσεων βενζίνης hybrid εκκινούν από τα 39.900 €, ενώ για την plug-in hybrid εκδοχή έχουν αφετηρία των 49.900 ευρώ. Η ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου είναι διαθέσιμη με τιμή από τα 53.900 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το όφελος της κρατικής επιδότησης «Κινούμε Ηλεκτρικά».

SKODA KODIAQ

Το Kodiaq είναι από τα πιο ευρύχωρα και άνετα μοντέλα της Skoda και όχι μόνο. Με μήκος 4.758 χλστ., πλάτος 1.864 χλστ. και μεταξόνιο 2.789 χλστ., προσφέρει άπλετους χώρους για έως και επτά άτομα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις βενζίνης και με ήπια υβριδική τεχνολογία, plug-in hybrid, diesel, με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή και στους τέσσερις, όλες με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Όσον αφορά τους χώρους, η τρίτη σειρά καθισμάτων που διατίθεται προαιρετικά, καθιστά το Kodiaq ένα εξαιρετικά πρακτικό αυτοκίνητο που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 910 λίτρα στην 5θέσια διαμόρφωση, που μπορεί να αυξηθεί στα 2.105 λίτρα, όταν τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλωμένα, προσφέροντας έτσι έναν από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία του.

Στη γκάμα των κινητήριων εκδόσεων, εισαγωγική είναι η 1.5 TSI βενζίνης 150 ίππων, με mild-hybrid τεχνολογία, που διαθέτει επιπλέον τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων της πιο πρόσφατης γενιάς (ACT+), με τιμή από 39.800 ευρώ.

Επίσης υπάρχει έκδοση diesel 2.0 TDI με 150 ίππους (46.100 €) και 193 ίππους (51.700 €), με την ισχυρότερη να συνδυάζεται με τετρακίνηση. Η έκδοση Kodiaq iV εφοδιάζεται με ένα Plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης, με τιμή από 48.400 ευρώ. Βασίζεται στον 1.5 TSI και αποδίδει συνδυαστικά 204 ίππους, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων.

Στην κορυφή της γκάμας της Skoda τοποθετείται η έκδοση με τα διακριτικά Kodiaq RS, η οποία εφοδιάζεται με 2λιτρο turbo κινητήρα βενζίνης, που αποδίδει 265 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG7 επτά σχέσεων που στέλνει τη δύναμη και στους τέσσερις τροχούς. Η τιμή του ορίζεται στα 66.400 ευρώ.

TESLA MODEL X

Το Model X, με μήκος 5.057 χλστ. και μεταξόνιο 2.965 χλστ. είναι το μεγάλο SUV της Tesla, που προσφέρεται με 7θέσια διάταξη στο εσωτερικό του. Ο χώρος αποσκευών είναι 357 λίτρα και φτάνει μέχρι τα 2.614 λίτρα με αναδιπλωμένα τα καθίσματα.

Είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: AWD και Plaid, με την πρώτη να αποδίδει 670 ίππους και τη δεύτερη και ισχυρότερη να αγγίζει την εξωπραγματική τιμή των 1.020 ίππων. Η μετάδοση περνάει και στους τέσσερις τροχούς, με την AWD να έχει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα και την Plaid να ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 250 και 262 χλμ./ώρα αντίστοιχα.

Το αμερικανικό SUV εφοδιάζεται με μπαταρία 100 kWh στην έκδοση AWD, που του χαρίζει αυτονομία με μια πλήρη φόρτιση, που φτάνει τα 576 χιλιόμετρα, ενώ η έκδοση Plaid έχει μεγαλύτερη μπαταρία 130 kWh με αυτονομία 543 χιλιόμετρα. Οι τιμές διαμορφώνονται από τα 101.990 ευρώ για την AWD έκδοση και από τα 116.990 ευρώ για την Plaid.

TOYOTA LAND CRUISER

Ένα από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα, το Land Cruiser αποτελεί επιλογή στα 7θέσια. Επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, με την ξεχωριστή του εμφάνιση να αποτελεί και ταυτότητα αναγνώρισης. Οι διαστάσεις όπως πάντα πληθωρικές, με μήκος 4.920 χλστ., πλάτος 1.980 χλστ., ύψος 1.935 χλστ. και μεταξόνιο 2.850 χλστ.

Το μεγάλο SUV της Toyota εφοδιάζεται με ένα 4κύλινδρο κινητήρα diesel 2,8 λίτρων, που αποδίδει 204 ίππους και 500 Nm ροπής. Η μετάδοση περνάει φυσικά και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 8 σχέσεων. Ο χώρος αποσκευών σε 5θέσια διάταξη είναι 742 λίτρα.

Η τιμή του νέου Toyota Land Cruiser ξεκινάει από τα 116.170 ευρώ στην 5θέσια διάταξη και διαμορφώνεται στα 117.670 ευρώ στην 7θέσια.

VOLVO XC90

Το αειθαλές XC90 αποτελεί το μεγαλύτερο μοντέλο της Volvo με θερμικό κινητήρα. Το μήκους 4.953 χλστ. σουηδικό SUV εφοδιάζεται με ένα υβριδικό σύστημα απόδοσης 455 ίππων και 700 Nm ροπής, που του χαρίζουν εντυπωσιακές επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, αλλά και παράλληλα τη δυνατότητα να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για απόσταση από 70 έως 88 χιλιόμετρα.

Με ανεξάρτητα καθίσματα και στις πίσω θέσεις προσφέρει κορυφαία άνεση και ευρυχωρία, χάρη και στο μεγάλο μεταξόνιο των 2.984 χλστ. που του επιτρέπει να διαθέτει με αξιώσεις 7θέσια διάταξη. Ο χώρος αποσκευών με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες φτάνει μέχρι και τα 1.941 λίτρα, ενώ σε 5θέσια διάταξη είναι 977 λίτρα και σε 7θέσια 298 λίτρα. Το Volvo XC90 διατίθεται σε δύο εκδόσεις με τιμή 104.710 ευρώ και 109.562 ευρώ.

VOLVO EX90

Η ηλεκτρική ναυαρχίδα της Volvo ακούει στο όνομα EX90. Έχει μήκος που ξεπερνάει τα πέντε μέτρα (5.037 χλστ.) και μεταξόνιο που αγγίζει τα τρία μέτρα (2.985 χλστ.) που του επιτρέπει να προσφέρει τεράστιους χώρους και φυσικά 7θέσια διάταξη στο εσωτερικό του.

Το μεγάλο ηλεκτρικό σουηδικό SUV με βάρος 2.780 κιλά, είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις απόδοσης, με 408 ίππους και 770 Nm ροπής, αλλά και με 517 ίππους και 910 Nm ροπής. Στην πρώτη περίπτωση επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα ενώ στη δεύτερη απαιτεί για την ίδια διαδικασία 4,9 δευτερόλεπτα.

Εφοδιάζεται με μεγάλη μπαταρία 111 kWh που του επιτρέπουν να διανύσει με μια πλήρη φόρτιση απόσταση από 614 έως 761 χιλιόμετρα. Ο χώρος αποσκευών του διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάταξη των καθισμάτων από τα 310 λίτρα (7θέσια) στα 655 λίτρα (5θέσια) ενώ φτάνει στα 2.135 λίτρα με αναδιπλωμένα τα καθίσματα της δεύτερης και τρίτης σειρά.

Το Volvo EX90 είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, με την τιμή του να είναι 112.654 ευρώ και 117.986 ευρώ αντίστοιχα.

VW TAYRON

Το Tayron είναι από τα νεότερα μέλη της πολυπληθούς οικογένειας της VW. Αντικαθιστά το «μακρύ» Tiguan στον τομέα της ευρυχωρίας, παρέχοντας δυνατότητα μεταφοράς έως και επτά ατόμων. Το μήκος του είναι 4,792 χλστ., ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα 2.788 χλστ.

Το νέο Tayron παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της δεύτερης και τρίτης σειράς καθισμάτων ανάλογα με τις ανάγκες. Ο όγκος του χώρου αποσκευών με έως 7 επιβάτες φτάνει τα 345 λίτρα ενώ με αναδιπλωμένη την τρίτη σειρά καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 850 λίτρα. Οι 5θέσιες εκδόσεις eHybrid διαθέτουν έως και 705 λίτρα όγκου, ενώ με αναδιπλωμένα τα καθίσματα της δεύτερης και τρίτης σειρά φτάνει στα 2.090 λίτρα.

Το VW Tayron είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις βενζίνης και diesel, με μετάδοση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για όλες τις εκδόσεις. Η εισαγωγική 1.5 eTSI MHEV εφοδιάζεται με τον 1.500άρη turbo της γερμανικής εταιρείας, που διαθέτει ήπια υβριδικό σύστημα για βελτίωση της αποδοτικότητας. Αποδίδει 150 ίππους και στοιχίζει 48.980 ευρώ.

Πιο πάνω είναι η έκδοση με τον 2.0 TSI βενζίνης που αποδίδει 204 ίππους και διαθέτει σύστημα τετρακίνησης 4MOTION, με τιμή 57.380 ευρώ. Το Tayron είναι διαθέσιμο και με δύο εκδόσεις diesel 2.0 TDI με απόδοση 150 ή 193 ίππους και μετάδοση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 55.980 ευρώ και 58.980 ευρώ αντίστοιχα.

Τη γκάμα του μεγάλο SUV της VW ολοκληρώνουν οι εκδόσεις plug-in hybrid 1.5 eHybrid, με απόδοση 204 ή 272 ίππων και τιμή 52.580 και 55.980 ευρώ αντίστοιχα.