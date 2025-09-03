Όλα τα μοντέλα με υγραέριο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

Σήμερα την υγραεριοκίνηση εκπροσωπούν 5 μοντέλα, αλλά σύντομα η λίστα θα διευρυνθεί με ένα ακόμη μέλος.

Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς προχωράει η ηλεκτροκίνηση, αποκτώντας πιστούς οπαδούς -μεταξύ άλλων- έχοντας ως «όπλο» της το χαμηλό κόστος χρήσης. Την «τσέπη», ωστόσο, των καταναλωτών μπορεί να προστατέψει και το υγραέριο, μια επιλογή που ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες γνώριζε ιδιαίτερη δημοφιλία.

Πλήθος οδηγών τοποθετούσε συστήματα τροφοδοσίας με υγραέριο (LPG) στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρήσης κατά τις καθημερινές μετακινήσεις.

Τίποτα, ωστόσο, δεν συγκρίνεται με τα συστήματα που εγκαθίστανται απευθείας από το εργοστάσιο, απαλλάσσοντας τον οδηγό από το άγχος των κοστοβόρων βλαβών. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα προσφέρονται μόλις 5 μοντέλα με σύστημα διπλού καυσίμου (LPG/βενζίνη) και όλα φέρουν την υπογραφή του ομίλου Renault. Σύντομα η λίστα θα διευρυνθεί με ένα ακόμη μέλος του group, το οποίο δεν είναι άλλο από το Bigster.

Τα προσφερόμενα με LPG μοντέλα είναι τα Renault Clio, Renault Captur, Dacia Sandero, Dacia Duster και Dacia Jogger, έχοντας ως κοινό παρονομαστή την τεχνολογία ECO-G 100.

Σύμφωνα με τον όμιλο, η δεξαμενή του υγραερίου είναι κατασκευασμένη από ατσάλι υπέρ-υψηλής αντοχής, διαθέτοντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ είναι τοποθετημένη στον χώρο της ρεζέρβας με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει την χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ.

Το EC0-G 100 έχει ως πρωταγωνιστή έναν 3κύλινδρο τούρμπο κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) 1.000 κ.εκ. που αποδίδει 100 ίππους με 170 Nm όταν καταναλώνει υγραέριο και 90 ίππους με 160 Nm όταν λειτουργεί με βενζίνη.

Με τη δεξαμενή υγραερίου να έχει χωρητικότητα 40 λτ., και το κόστος του συγκεκριμένου καυσίμου να ανέρχεται σε 0,921 ευρώ/λίτρο (σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία), το γέμισμα κοστίζει περίπου 37 ευρώ. Παράλληλα, τα μοντέλα διαθέτουν και ρεζερβουάρ βενζίνης τουλάχιστον 48 λίτρων, με αποτέλεσμα η συνδυαστική αυτονομία να υπερβαίνει τα 1.200 χλμ.

Η εναλλαγή μεταξύ των δύο καυσίμων γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα μέσω διακόπτη στο ταμπλό, χωρίς καμία καθυστέρηση ή ενόχληση για τον οδηγό. Ακολουθούν οι τιμές των μοντέλων στις βασικές εκδόσεις εξοπλισμού:

Renault Clio: 19.900 ευρώ

Renault Captur: 22.400 ευρώ

Dacia Sandero: 16.590 ευρώ

Dacia Duster: 20.500 ευρώ

Dacia Jogger: 22.500 ευρώ

Το προσεχές διάστημα την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά θα κάνει και η έκδοση διπλού καυσίμου του Dacia Bigster, η οποία θα βασίζεται σε ένα ακόμα πιο προηγμένο σύστημα κίνησης, καθώς πλαισιώνεται από ήπια υβριδική υποβοήθηση.

Ειδικότερα ενσωματώνει το σύστημα υπό την ονομασία mild hybrid-G 140 συνδυάζοντας 3κύλινδρο τούρμπο κινητήρα 1,2 λτ. βενζίνης/LPG και 48βολτη υβριδική τεχνολογία.

Η ισχύς ανέρχεται σε 140 PS, ενώ χάρη στα δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 100 λίτρων (50 λτ. για βενζίνη και 50 λτ. για υγραέριο) η συνδυαστική αυτονομία υπερβαίνει τα 1.400 χλμ.