Οι τιμές των μοντέλων της Zeekr στην Ελλάδα

Το παγκόσμιο premium brand ηλεκτρικής κινητικότητας εγκαινιάζει την παρουσία του στην Ελλάδα, λανσάροντας τρία μοντέλα.

Μετά την εδραίωσή της στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο, η Zeekr εγκαινιάζει το εμπορικό ταξίδι της και στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο ορόσημο στη στρατηγική παρουσία της στην Ευρώπη.

Η Zeekr σταδιοδρομεί στη χώρα μας μέσω της GEO Mobility Hellas, διαθέτοντας τα μοντέλα 001, Χ και 7X που έχουν ως κοινό παρονομαστή την ηλεκτρική ενέργεια και τον premium χαρακτήρα.

Zeekr 001

Με μήκος 4.955 xλστ., μεταξόνιο 2.999 χλστ., κοντούς προβόλους εμπρός και πίσω, έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και «σπορ» γραμμή οροφής, το Shooting Brake αμάξωμα διακρίνεται για τον δυναμικό χαρακτήρα, την αεροδυναμική σιλουέτα (Cd = 0,23) και τη μεγάλη αυτονομία.

Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν στάνταρ ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και θέρμανση, με την έκδοση Privilege να προσφέρει επιπλέον αερισμό και λειτουργία μασάζ με τέσσερα προγράμματα και τρεις εντάσεις. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και ηλεκτρική ανάκλιση επτά μοιρών.

Εφοδιάζεται με μπαταρία 100 kWh ιόντων λιθίου (NMC) της CATL και είναι διαθέσιμο τόσο σε τετρακίνητη έκδοση με 544 PS, όσο και ως πισωκίνητο με την αυτονομία στην τελευταία περίπτωση να φτάνει τα 620 χλμ.

Zeekr X

Πρόκειται για ένα compact luxury SUV, δημιουργημένο τόσο για τις σύγχρονες πόλεις όσο και για τον αστικό τρόπο ζωής, με σχεδιασμό που συνδυάζει καθαρές επιφάνειες με έντονες λεπτομέρειες και τολμηρή παρουσία.

Έχει μήκος 4.432 χλστ. με πόρτες δίχως πλαίσιο και αναδιπλούμενες χειρολαβές που συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης (0,28 Cd).

Διατίθεται σε εκδόσεις μπαταριών 69 ή 100 kWh, είτε ως πισωκίνητο με 272 PS είτε ως τετρακίνητο με 428 PS για επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δλ.

Χάρη σε αυτές τις λεπτομέρειες, ο συντελεστής οπισθέλκουσας φτάνει μόλις το 0,28 Cd, βελτιώνοντας τόσο την αυτονομία όσο και την ηχομόνωση του Zeekr X.

Zeekr 7X

Το Zeekr 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα 001 και X), παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω.

Έχει μήκος 4.787 χλστ., με το εσωτερικό να προσφέρει άφθονους χώρους και το πορτμπαγκάζ να ανέρχεται σε 539 λίτρα, με εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Είναι διαθέσιμο ως πισωκίνητο με ισχύ 421 ίππους και αυτονομία 480 χλμ. (μπαταρία 75 kWh) και 615 χλμ. (μπαταρία 100 kWh), ή ως τετρακίνητο με 645 PS και αυτονομία 543 χλμ.

Οι τιμές των Zeekr 001, X, και 7X (δίχως την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

– Zeekr 001 Long Range: 59.990 ευρώ

– Zeekr 001 Performance AWD: 65.990 ευρώ

– Zeekr 001 Privilege AWD: 69.990 ευρώ

– Zeekr X Core: 37.990 ευρώ

– Zeekr X Long Range: 42.990 ευρώ

– Zeekr X Priviledge AWD: 47.990 ευρώ

– Zeekr 7X: 54.990 ευρώ

– Zeekr 7Χ Long Range: 58.990 ευρώ

– Zeekr 7Χ Privilege AWD: 65.990 ευρώ