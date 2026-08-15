Ολοκληρώνεται mega επένδυση 45 εκατ. στην Πελοπόννησο

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, βελτίωση οδοστρώματος και χαράξεων, μικρά τεχνικά έργα και νέες διαγραμμίσεις.

Το μεγαλύτερο έργο οδικής ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται, αλλάζοντας την εικόνα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν βελτίωση οδοστρώματος και χαράξεων, μικρά τεχνικά έργα, νέες διαγραμμίσεις, σύγχρονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, νέα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, βελτιώσεις στον οδοφωτισμό και στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία και καθιστούν το οδικό δίκτυο πιο ασφαλές και λειτουργικό για κατοίκους και επισκέπτες.

Στη Μεσσηνία οι παρεμβάσεις αποτυπώνονται ήδη σε συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα:

-175.500 τ.μ. αποκατάστασης οδοστρώματος.

-30.750 τ.μ. νέων διαγραμμίσεων.

-43 χλμ. επεμβάσεων σε συστήματα αναχαίτισης οχημάτων.

-1.700 νέες ρυθμιστικές και προειδοποιητικές πινακίδες.

-2.000 νέες πληροφοριακές πινακίδες.

-7.000 οριοδείκτες (κολωνάκια σήμανσης).

-Νέος οδοφωτισμός στον κόμβο του Επικούριου Απόλλωνα.

Μεσσηνία

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε:

«Η οδική ασφάλεια αφορά πρωτίστως την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το έργο αυτό είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση οδικής ασφάλειας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Πελοπόννησο και αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Η Μεσσηνία είναι η πρώτη στάση μιας διαδρομής που θα συνεχιστεί σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Θέλουμε οι πολίτες να βλέπουν το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, γιατί τα έργα υποδομής αποκτούν αξία όταν βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την ασφάλεια και κάνουν τις μετακινήσεις πιο σύγχρονες και πιο αξιόπιστες».