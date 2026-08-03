Ολυμπία Οδός: Νυχτερινός αποκλεισμός κυκλοφορίας – Σε ποιο σημείο

Ο ολιγόωρος αποκλεισμός θα ισχύσει λόγω εργασιών για το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων.

Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων και γέφυρας στον κόμβο Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86), μέρος του εξοπλισμού του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας Οδού, από τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026, θα αποκλειστούν οι είσοδοι και έξοδοι του κόμβου.

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20) και Αμαλιάδας (Χ.Θ. 285,86), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, ο αποκλεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, τις ίδιες ώρες, όπως επισημαίνει η Ολυμπία Οδός.