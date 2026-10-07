Ολυμπία Οδός: Σε λειτουργία η χιλιομετρική χρέωση και στον Κόμβο Γαστούνης

Η λειτουργία του συστήματος στον συγκεκριμένο κόμβο ολοκληρώνει τη σταδιακή εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης στους υφιστάμενους κόμβους του αυτοκινητοδρόμου.

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης της Ολυμπίας Οδού στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, με την ενεργοποίησή του στον κόμβο Γαστούνης.

Η λειτουργία του συστήματος στον συγκεκριμένο κόμβο ολοκληρώνει τη σταδιακή εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης στους υφιστάμενους κόμβους του αυτοκινητοδρόμου.

Η χιλιομετρική χρέωση εφαρμόζεται από την Ολυμπία Οδό από το 2021, ενώ από τον Μάρτιο του 2026 το σύστημα τέθηκε σταδιακά σε λειτουργία και στους κόμβους Κάτω Αχαΐας, Αμαλιάδας και Βάρδας.

Στον κόμβο Γαστούνης, οι τιμές χρέωσης με την εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης διαμορφώνονται ως εξής:

Η Χιλιομετρική Χρέωση ισχύει σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και αφορά οχήματα όλων των κατηγοριών που διαθέτουν πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Με το σύστημα αυτό, οι οδηγοί λαμβάνουν αυτόματα επιστροφή για το τμήμα της διαδρομής που δεν διανύουν, με το ποσό της επιστροφής να φτάνει έως και το 77% της αρχικής χρέωσης ανάλογα με τη διαδρομή.

Επιπλέον έκπτωση για τα Ι.Χ. μέσω του VALUE

Οι οδηγοί Ι.Χ. (κατηγορία 2) μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS επωφελούνται συνδυαστικά από την Χιλιομετρική Χρέωση και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE.

Το VALUE προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60%, ανάλογα με τη συχνότητα των διελεύσεων μέσα στον μήνα από κάθε σταθμό διοδίων.

Έτσι, για τους οδηγούς Ι.Χ. το συνολικό οικονομικό όφελος από τον συνδυασμό της χιλιομετρικής χρέωσης και του εκπτωτικού προγράμματος, μπορεί να φτάσει:

έως 64% στη διαδρομή Γαστούνη- Αμαλιάδα

έως 55% στη διαδρομή Γαστούνη – Πύργος

Ενδεικτικά, ένας εργαζόμενος που κάνει 42 διελεύσεις μέσα σε ένα μήνα στη διαδρομή Γαστούνη- Αμαλιάδα αντί για 78€ θα πληρώσει 28,20€, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος που κάνει 42 διελεύσεις μέσα σε ένα μήνα στη διαδρομή Γαστούνη- Πύργος αντί για 126€ θα πληρώσει 56,40€, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

Πώς λειτουργεί η Χιλιομετρική Χρέωση

Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, ο οδηγός χρειάζεται πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS. Ο πομποδέκτης καταγράφει αυτόματα το σημείο εισόδου και εξόδου του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο. Με βάση τη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε υπολογίζεται αυτόματα το αντίστοιχο ποσό επιστροφής, το οποίο πιστώνεται στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.