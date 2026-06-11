Ολυμπία Οδός: Το επικίνδυνο λάθος των οδηγών που διαπιστώθηκε σε δωρεάν τεχνικό έλεγχο

Κατά τον ολιγόλεπτο δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο Σ.Ε.Α. Μεγάρων, διαπιστώθηκε μια σειρά από λάθος πρακτικές των οδηγών.

Αδιαφορία για τους κανόνες ασφαλούς φόρτωσης των οχημάτων δείχνει μερίδα οδηγών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής δράσης «Pit Stop για την οδική ασφάλεια» που διοργανώθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά, από την Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Στο πλαίσιο της δράσης, προσφέρθηκε ένας ολιγόλεπτος δωρεάν τεχνικός έλεγχος στο όχημα των ταξιδιωτών που έκαναν μια στάση στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Μεγάρων.

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ελεγχθέντων οχημάτων ήταν 12,5 έτη, ενώ διαπιστώθηκε ότι σχεδόν στα μισά οχήματα βρέθηκαν ελεύθερες αποσκευές μέσα στην καμπίνα επιβατών. «Πρόκειται μια πρακτική εξαιρετικά επικίνδυνη σε περίπτωση ατυχήματος— με τους ειδικούς να προχωρούν σε συστάσεις για αποκλειστική χρήση του πορτμπαγκάζ», αναφέρει η Ολυμπία Οδός. Άλλα ευρήματα ήταν:

– Ελαστικά και Φωτισμός: Στο 20% των οχημάτων εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα ελαστικό με βάθος πέλματος κάτω από 4 χλστ. (με μία μάλιστα περίπτωση να είναι κάτω από το νόμιμο όριο), παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν πρόσφατα ελαστικά (παραγωγής 2023-2025). Παράλληλα, σε τέσσερις περιπτώσεις καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στα φώτα (θολωμένα κρύσταλλα ή καμένα φλας).

– Εξοπλισμός Ασφαλείας: Εδώ εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό οδηγών δεν διέθετε πλήρη εξοπλισμό. Οι πιο συχνές ελλείψεις αφορούσαν τον πυροσβεστήρα και το ανακλαστικό γιλέκο, ενώ σε μικρότερο βαθμό έλειπαν το φαρμακείο και το προειδοποιητικό τρίγωνο.

Στον τομέα των θανατηφόρων ατυχημάτων, η Ολυμπία Οδός αναφέρει ότι από το 2008 έως σήμερα έχουν μειωθεί κατά 74% στο σύνολο του αυτοκινητοδρόμου και ειδικότερα κατά 86% στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα.