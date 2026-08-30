Omoda & Jaecoo: 35 αυτοκίνητα στη διάθεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Το πράσινο, χρώμα-σύμβολο του Παναθηναϊκού, συναντά συμβολικά τη φιλοσοφία της Omoda & Jaecoo.

Τη νέα στρατηγική της συνεργασία διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε η Omoda & Jaecoo, αναλαμβάνοντας την ιδιότητα του “Official Automotive Partner” του συλλόγου.

Η εταιρεία προσφέρει έναν στόλο 35 οχημάτων, ο οποίος θα καλύπτει τις αγωνιστικές, διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.

Το πράσινο, χρώμα-σύμβολο του Παναθηναϊκού, συναντά συμβολικά τη φιλοσοφία της Omoda & Jaecoo για ένα πιο σύγχρονο, πιο βιώσιμο και πιο ζωντανό μέλλον στην κινητικότητα.

Η συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εντάσσεται στη διεθνή στρατηγική της Omoda & Jaecoo για ενεργή παρουσία στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της νέας εποχής του Παναθηναϊκού, με τη μελλοντική λειτουργία του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, όπου η Omoda & Jaecoo ως Official Automotive Partner θα συμβάλλει στη νέα δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τον σύλλογο.

«Η συνεργασία μας με τον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της Omoda & Jaecoo στην Ελλάδα. Επιλέγουμε να συνεργαστούμε με έναν οργανισμό που ενσαρκώνει το πάθος, την ιστορία και τη φιλοδοξία για συνεχή εξέλιξη. Δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγία, αλλά για μια στρατηγική συνεργασία μέσω της οποίας στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μία ουσιαστική σχέση με τους φιλάθλους και την ελληνική κοινωνία δεδομένου ότι οι αξίες της Ομάδας βρίσκονται στον πυρήνα και της δικής μας φιλοσοφίας.

Στην Omoda & Jaecoo πιστεύουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία, ταυτότητα και συναίσθημα. Μαζί με τον Παναθηναϊκό, μοιραζόμαστε κοινό όραμα και κινούμαστε με ενέργεια και συνέπεια προς το μέλλον.» δήλωσε ο Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς.

Στρατής Μπατσολάκης και Γεώργιος Σταθόπουλος

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Omoda & Jaecoo στην οικογένεια του Παναθηναϊκού ως Official Automotive Partner. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο των στρατηγικών συνεργατών μας και επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ελκυστικότητα του συλλόγου για κορυφαία διεθνή brands.

Πιστεύουμε ότι μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις θα δημιουργήσουμε σημαντική αξία και για τις δύο πλευρές, προσφέροντας παράλληλα νέες εμπειρίες στους φιλάθλους μας. Καλωσορίζουμε την Omoda & Jaecoo στον Παναθηναϊκό και ευχόμαστε μια συνεργασία με διάρκεια και πολλές επιτυχίες», δήλωσε ο Γεώργιος Σταθοπούλος, Chief Business Officer της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.