Omoda & Jaecoo: Με γνώμονα την ασφάλεια

Η Omoda & Jaecoo έχει πραγματοποιήσει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά, έχοντας ως στόχο να αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές στα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, προτεραιότητα αποτελεί και η κατασκευή ασφαλών αυτοκινήτων και επομένως έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία “Safety First” ως θεμέλιο της ανάπτυξης όλων των μοντέλων της.

Όλα τα μοντέλα Omoda & Jaecoo που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά φέρουν την πιστοποίηση ασφάλειας 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό EuroNCAP. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η ναυαρχίδα της Omoda, το υβριδικό SUV Omoda 9 SHS-Ρ, που έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στην Ελλάδα. Με βαθμολογία 90% στην προστασία ενηλίκων και 85% στην προστασία παιδιών, η ενισχυμένη δομή τύπου κλωβού και τα 18 προηγμένα συστήματα ADAS προσφέρουν ολοκληρωμένη ασφάλεια, ξεπερνώντας ακόμα και επιδόσεις μοντέλων της premium κατηγορίας, εξηγεί η αυτοκινητοβιομηχανία.

Διάκριση ασφάλειας πέντε αστέρων έχει λάβει και το μοντέλο Omoda 5, το οποίο ανταποκρίνεται με συνέπεια στα υψηλότερα ευρωπαϊκά, ασιατικά και διεθνή πρότυπα, πετυχαίνοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας είτε σε ορεινούς ευρωπαϊκούς δρόμους, είτε σε ακραίες θερμοκρασίες της Μέσης Ανατολής ή σε αστικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ακόμη και σε υψόμετρο 5.200 μέτρων, όπου η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση επηρεάζει την απόδοση των περισσότερων κινητήρων, το Omoda 5 διατηρεί σταθερή ισχύ, άμεση απόκριση και καλή οδηγική συμπεριφορά.

Oι πολυεπίπεδες δοκιμές σε πραγματικές και εργαστηριακές συνθήκες που της Omoda & Jaecoo σε παγκόσμια κέντρα δοκιμών κάθε χρόνο, εξασφαλίζουν ότι κάθε όχημα παραδίδει την ίδια, αδιάλειπτη προστασία σε κάθε κλίμα και κάθε γεωγραφική περιοχή.

Όπως επισημαίνει η αυτοκινητοβιομηχανία, Η φιλοσοφία ασφάλειας του Omoda 5 δεν περιορίζεται στη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, αλλά στοχεύει διαρκώς στην υπέρβασή τους.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει και σε πιο αποδοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον και ανθρωποκεντρικές λύσεις κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Omoda 5 SHS-H αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νέας γενιάς προηγμένων πλήρως υβριδικών μοντέλων.

Εξοπλισμένο με την προηγμένη τεχνολογία της Omoda & Jaecoo, επιτυγχάνει θερμική απόδοση 44,5%, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Απ’ την πλευρά της JAECOO, το plug-in hybrid Jaecoo 7 SHS-Ρ απέσπασε 5 αστέρια από το Euro NCAP τον Απρίλιο του 2025, με βαθμολογίες άνω του 80% σε όλες τις κατηγορίες, αποδεικνύοντας στην πράξη το υψηλό επίπεδο προστασίας που προσφέρει. Το Jaecoo 7 SHS-P, που κατάφερε να διανύσει 1.504 χλμ. από το Διδυμότειχο ως το Ταίναρο με μόνο μία φόρτιση χωρίς ανεφοδιασμό, διαθέτει μεταξύ άλλων την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid (SHS) που εξασφαλίζει επιδόσεις και μέγιστη ασφάλεια.

Παράλληλα, στον τομέα της ασφάλειας, η εταιρεία ενσωματώνει σταδιακά προηγμένα συστήματα ADAS, καθώς και τη νέα γενιά Intelligent Cockpit, με έξυπνη φωνητική υποβοήθηση, επικαιροποιημένους τοπικούς χάρτες, ενημερώσεις οδικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που συμβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων.

Εισαγωγέας της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα είναι ο όμιλος Emil Frey, που εκπροσωπεί επίσης τις Mercedes-Benz και smart. Τα μοντέλα προσφέρονται σε συνδυασμό με εργοστασιακές εγγυήσεις 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης και δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια.