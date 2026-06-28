Opel Corsa 4ης γενιάς: Ένα success story

Η Opel γιορτάζει 20 χρόνια από την έναρξη παραγωγής του Corsa D.

Ήταν Ιούλιος του 2006 όταν η 4η γενιά Opel Corsa έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο British International Motor Show στο Λονδίνο, έχοντας ως στόχο να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες τoυ μοντέλου, που συστήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο των τεσσάρων τροχών το 1982.

Είκοσι χρόνια μετά το λανσάρισμα του Corsa 4ης γενιάς – υπό την ονομασία Corsa D – η Opel ανατρέχει στα χαρακτηριστικά του.

Με το βλέμμα στην κορυφή

Διαθέσιμο ως σπορ 3θυρο ή οικογενειακό 5θυρο, το Corsa D ξεχώριζε για τη δυναμική σχεδίαση και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του. Η προηγμένη τεχνολογία πλαισίου και διεύθυνσης εξασφάλιζε υψηλή ακρίβεια και ευελιξία, ενώ η έκδοση Sport διέθετε σύστημα διεύθυνσης προοδευτικά μεταβαλλόμενης σχέσης, προσφέροντας αίσθηση σπορ αυτοκινήτου.

Πλαισιωμένο από καινοτομίες

Το Corsa D εισήγαγε καινοτόμες λύσεις, όπως το ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς ποδηλάτων FlexFix, το ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών DualFloor και τους προβολείς AFL με φωτισμό στροφών. Επιπλέον, χαρακτηριστικά όπως το σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των φώτων μέσω αισθητήρων, το θερμαινόμενο τιμόνι και οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις για έως και πέντε οδηγούς ανέβαζαν τον πήχη στην κατηγορία.

Οικονομία ή επιδόσεις;

Χάρη στην τεχνολογία ecoFLEX, το Corsa πετύχαινε κατανάλωση μόλις 3,3 λτ./100 χλμ. σε μικτό κύκλο, με τις εκπομπές CO₂ να περιορίζονται στα μόλις 88 γρ/χλμ (σύμφωνα με το NEDC). Στην άλλη άκρη του φάσματος, οι εκδόσεις CorsaOPC και OPCNürburgringEdition με έως 210 ίππους πρόσφεραν επιδόσεις που για πολλά χρόνια έκαναν το Corsa το ισχυρότερο μικρό μοντέλο της Opel. Η επιτυχία του μοντέλου επιβεβαιώθηκε και εμπορικά, με το Corsa D να κατακτά πολλά βραβεία και να αναδεικνύεται σε ένα από τα δημοφιλέστερα supermini στην Ευρώπη.

Το σήμερα και το… σπορ μέλλον

Το βλέμμα στην κορυφή έχει και η σημερινή γενιά του Corsa, η οποία συνδυάζει την άνεση με την πρακτικότητα, τον σπορ χαρακτήρα με την αποδοτικότητα, ενώ εμπλουτίζει διαρκώς την γκάμα με νέες εκδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σημερινή έκδοση Corsa Edition Plus, η οποία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση που συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστική τιμή (από 18.600 ευρώ με προωθητικό πρόγραμμα).

Και ενώ το Corsa OPC τέταρτης γενιάς διατήρησε για πολλά χρόνια τον τίτλο του ισχυρότερου Corsa, μέσα στη χρονιά θα παραδώσει τα σκήπτρα στον διάδοχό του.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το νέο, αμιγώς αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE που θα αποδίδει 281 PS /345 Nm. Θα ολοκληρώνει το σπριντ «0-100 χλμ./ώρα» σε 5,5 δλ., και θα αποτελεί το πιο γρήγορο Corsa παραγωγής μέχρι σήμερα.