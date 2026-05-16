Opel «Electric All In»: Η απόκτηση ηλεκτρικού πιο εύκολη από ποτέ

Το πρόγραμμα διευκολύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εστιάζοντας στους τομείς της αυτονομίας, της φόρτισης και της εγγύησης/συντήρησης.

Από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και παροχών που απλοποιούν την καθημερινότητα της ηλεκτροκίνησης επωφελούνται όσοι επιλέξουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Opel, χάρη στο πρόγραμμα «Electric All In» της μάρκας.

Όπως επισημαίνει η εισαγωγική εταιρεία, «το νέο πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να προσφέρει απόλυτη σιγουριά σε κάθε στάδιο της εμπειρίας χρήσης ενός ηλεκτρικού Opel – από τη φόρτιση και την αυτονομία μέχρι την υποστήριξη και τη συντήρηση».

Όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού οχήματος συνήθως επικεντρώνονται σε τρία βασικά ερωτήματα: Είναι η αυτονομία επαρκής για τις καθημερινές μου ανάγκες; Πόσο εύκολη είναι η φόρτιση; Τι ισχύει για το service και το κόστος συντήρησης;

Με το πρόγραμμα “Electric All In”, η Opel δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις και διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Αυτονομία

Η υπηρεσία e-Routes της εφαρμογής myOpel δημιουργήθηκε από την Free2move Charge για να κάνει κάθε ταξίδι με ένα αμιγώς ηλεκτρικό Opel ακόμα πιο άνετο και ξεκούραστο.

Η υπηρεσία καθοδηγεί τον οδηγό προς τον προορισμό του, προτείνοντας τις βέλτιστες στάσεις φόρτισης και παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες της διαδρομής. Η υπηρεσία περιλαμβάνεται στο πακέτο Connect One, το οποίο προσφέρεται δωρεάν για 10 χρόνια.

Υπηρεσίες φόρτισης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, ώστε η καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού Opel να γίνεται ακόμη πιο εύκολη και πρακτική:

Δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22kW Wallbox με χαμηλό κόστος μέσω της Free2Move eSolutions, μέλος του ομίλου Stellantis, με τα υψηλοτέρα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Υπηρεσία εγκατάστασης μέσω της Enervek Recharge, με ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον προκαταρκτικό ηλεκτρολογικό έλεγχο και την τοποθέτηση έως την κάλυψη της εγγύησης του φορτιστή.

Δωρεάν καλώδιο οικιακής χρήσης (Mode 2) και καλώδιο για ταχυφορτιστή (Mode 3) στον βασικό εξοπλισμό των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων.

Χαμηλότερο κόστος χρήσης και συντήρησης

Με 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια Opel Assistance και διαστήματα service ανά 2 χρόνια – αντί ετήσιας συντήρησης όπως στα οχήματα με θερμικό κινητήρα – το συνολικό κόστος χρήσης και συντήρησης ενός ηλεκτρικού Opel παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.