Opel Frontera: Σύγχρονος υβριδικός χαρακτήρας, πρακτικότητα και προσιτή τιμή

Με κύρια χαρακτηριστικά τη σύγχρονη σχεδίαση, την πρακτικότητα και τα αποδοτικά συστήματα κίνησης, το Opel Frontera ανακατεύει την τράπουλα στην κατηγορία των compact SUV.

Η Opel έχει διευρύνει την γκάμα των SUV της με το Frontera, μια ενδιαφέρουσα πρόταση που απευθύνεται σε όσους προτάσσουν χαρακτηριστικά όπως ο σύγχρονος σχεδιασμός, η πρακτικότητα, η ευρυχωρία και τα αποδοτικά συστήματα κίνησης.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το Frontera, μήκους 4.385 χλστ., ξεχωρίζει με τη στιβαρή ερμηνεία της “Bold & Pure” σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel. Η μαύρη μάσκα Vizor με το νέο έμβλημα Opel Blitz χαρίζει στο μπροστινό τμήμα του Frontera ξεχωριστή ταυτότητα και ενσωματώνει αρμονικά τους προβολείς Intelli-LED, οι οποίοι διαθέτουν λειτουργία αυτόματης μεγάλης σκάλας. Η μάσκα Vizor πλαισιώνεται από μια τραπεζοειδή γρίλια στο κάτω μέρος, κάτι που ενισχύει την στιβαρή εμφάνιση του Frontera, ενώ στο πλάι, η χαρακτηριστική κολώνα C διαχωρίζει οπτικά την ευρύχωρη καμπίνα.

Στο εσωτερικό, οι οριζόντιες διακοσμητικές επιφάνειες στο ταμπλό και τις πόρτες ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας της καμπίνας. Επιπλέον, το πλήρως ψηφιακό Pure Panel cockpit της Opel περιλαμβάνει οθόνη πληροφόρησης οδηγού 10″ και, προαιρετικά, οθόνη για το σύστημα πολυμέσων ίδιου μεγέθους. Για όσους προτιμούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές, η βασική έκδοση διαθέτει ένα πρακτικό, smartphone station αντί για κεντρική οθόνη. Επίσης, σύμφωνα με την προσέγγιση “Greenovation” της Opel, τα εργονομικά καθίσματα με τη λειτουργία Intelli-Seat προέρχονται από ανακυκλωμένα, βιώσιμα υλικά.

Το Frontera υπόσχεται άνετους χώρους για έως και 5 επιβάτες, ενώ φέρει πορτμπαγκάζ 460 λτ. που με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα αυξάνεται στα 1.600 λτ. Η ευελιξία ενισχύεται με τη δυνατότητα αναδίπλωσης 60:40 των καθισμάτων, όπως και χάρη στην ικανότητα του μοντέλου να δεχτεί σκηνή οροφής, αφού διαθέτει αντοχή στατικής φόρτωσης έως 240 kg.

Σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, το Frontera διατίθεται με αποδοτικά υβριδικά κινητήρια σύνολα τεχνολογίας 48V, καθώς και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Το Frontera Hybrid ενσωματώνει έναν Turbo κινητήρα βενζίνης που έχει εξελιχθεί ειδικά για χρήση σε υβριδικό σύστημα, σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα και ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς του υβριδικού συστήματος ανέρχεται σε 110 PS και επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂ σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα. Εναλλακτικά, προσφέρεται έκδοση με ισχυρότερο θερμικό κινητήρα, με συνδυαστική απόδοση που φτάνει ως 145 PS. Η τιμή εκκίνησης για το Frontera Hybrid 110 PS με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων είναι 22.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας) για την έκδοση Edition.

Το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πακέτο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, aircondition, 1 θύρα USB Type C, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και τη δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης “Safety Pack”: Η τελευταία περιλαμβάνει προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης & ανίχνευση πεζών, υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, σναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας, αναγνώριση κόπωσης οδηγού, έξυπνο ρυθμιστή και περιοριστή ταχύτητας.

Το Opel Frontera διατίθεται και ως 7θέσιο. Όπως αναφέρει η μάρκα, το μακρύ μεταξόνιο των 2.670 χλστ. και τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα της μεσαίας σειράς εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στην τρίτη σειρά, ενώ ο σχεδιασμός της καμπίνας προσφέρει περισσότερο χώρο για τους ώμους και το κεφάλι.