Opel: Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up – Το όφελος φτάνει τα 4.100 ευρώ

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το μοντέλο Opel της επιλογής τους ανταλλάσσοντας το παλαιό τους αυτοκίνητο και εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

H μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού δίνει συνέχεια στο Opel Trade-Up, το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της Opel που προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα ολοκαίνουργιο Opel.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel. Με αυτόν τον τρόπο, η μάρκα επιβραβεύει όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το όχημά τους, κάνοντας την απόκτηση ενός νέου μοντέλου ακόμη πιο προσιτή.

Στο Opel Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, με σημαντικά οικονομικά οφέλη:

– Opel Corsa: Όφελος έως €3.300

– Opel Mokka: Όφελος έως €2.400

– Opel Frontera: Όφελος έως €2.500

– Opel Grandland: Όφελος έως €4.100

Η Opel σημειώνει ότι ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στο Opel Trade-Up έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του αριθμού των διαθέσιμων αυτοκινήτων. Συνεπώς, η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι σημαντική, καθώς η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα διαθέσιμα μοντέλα και τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη στο Επίσημο Δίκτυο Opel και στο opel.gr.