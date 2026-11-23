Η βασική υπηρεσία OpenCar, που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας opencar.data.gov.gr, επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν πληροφορίες για ένα όχημα χρησιμοποιώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του, χωρίς να εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη.

Σε λειτουργία εδώ και λίγες ημέρες βρίσκεται η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία παρέχει πλέον αναλυτικότερες πληροφορίες για τα οχήματα, μεταξύ των οποίων και πρόσθετα στοιχεία για τους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων δεδομένων μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API), ώστε επιχειρήσεις να μπορούν να τα αντλούν αυτοματοποιημένα και να τα ενσωματώνουν στα δικά τους πληροφοριακά συστήματα.

OpenCar: Χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ και ιστορικό των αυτοκινήτων με ένα κλικ

Η βασική υπηρεσία OpenCar, που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας opencar.data.gov.gr, επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν πληροφορίες για ένα όχημα χρησιμοποιώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του, χωρίς να εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη. Με τη διεύρυνση της υπηρεσίας, η αναζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος, αλλά προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση και το ιστορικό του.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τεχνικούς ελέγχους

Ειδικότερα, στα διαθέσιμα δεδομένα προστίθενται αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο του οχήματος. Οι χρήστες μπορούν πλέον να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα και την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ, την ημερομηνία διενέργειας του επόμενου, καθώς και για τον τύπο του ελέγχου και τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού. Επιπλέον, εμφανίζονται τα χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνουν τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η κατηγορία και το χρώμα του οχήματος, η χρήση του, ο αριθμός πλαισίου, ο κυβισμός, η φορολογήσιμη ισχύς, η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ημερομηνία χορήγησης της άδειας, η κατάσταση κυκλοφορίας, η ισχύς της άδειας και η ασφαλιστική κάλυψη.

Αυτοματοποιημένη αξιοποίηση μέσω API

Μία ακόμη σημαντική δυνατότητα της διευρυμένης υπηρεσίας είναι η πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα μέσω API (Application Programming Interface – Προγραμματιστική Διεπαφή Εφαρμογών). Πρόκειται για έναν μηχανισμό που επιτρέπει σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα αυτοματοποιημένα, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά χειροκίνητη αναζήτηση στην ιστοσελίδα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Αξιοποιούμε τα δεδομένα που ήδη διαθέτει το Δημόσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξοικονόμηση χρόνου. Αυτή είναι και η κατεύθυνση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: ψηφιακές υπηρεσίες που εξελίσσονται διαρκώς, απλοποιούν διαδικασίες και δίνουν πραγματικές λύσεις στις καθημερινές μας ανάγκες».

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις που χρειάζονται συστηματική ενημέρωση για οχήματα, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εταιρείες leasing. Για παράδειγμα, μια εταιρεία leasing θα μπορεί, εφόσον διαθέτει την προβλεπόμενη πρόσβαση, να συνδέσει το πληροφοριακό της σύστημα με την υπηρεσία OpenCar και να αντλεί αυτοματοποιημένα τα διαθέσιμα στοιχεία για τα οχήματα του στόλου της. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι χειροκίνητες αναζητήσεις και απλοποιείται η ενημέρωση των αρχείων της.

Σχολιάζοντας τις νέες λειτουργίες του Open Car στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών αναφέρει: «Η νέα ψηφιακή υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων οχημάτων αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία, που ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα της ασφαλιστικής αγοράς. Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε αξιόπιστα στοιχεία οχημάτων αναμένεται να απλουστεύσει τις διαδικασίες ασφάλισης και να περιορίσει τη γραφειοκρατία κατά την καταχώριση στοιχείων συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που αναδεικνύει στην πράξη την αξία της συνεργασίας της Πολιτείας με την ασφαλιστική αγορά, με τελικό αποδέκτη των ωφελειών τον πολίτη».

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προτύπων και Εφαρμογών Τεχνολογιών Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΕΑΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ