ΟΣΕ: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές σε 30 σταθμούς

Υλοποιήθηκε ένα σύνολο κεντρικών εφαρμογών για την υποστήριξη των νέων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών στους σταθμούς.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΣΕ», «μιας σημαντικής επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου». σύμφωνα με ανακοίνωση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Το έργο δημιουργεί τη νέα ψηφιακή βάση για έναν σύγχρονο, διασυνδεδεμένο και περισσότερο φιλικό προς τον επιβάτη σιδηρόδρομο με την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υποδομών σε 30 σιδηροδρομικούς σταθμούς,

Μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αναβαθμίζονται η πληροφόρηση και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, εκσυγχρονίζονται οι υποδομές των σταθμών και ενισχύονται η διαλειτουργικότητα, η λειτουργία και η διαχείριση του δικτύου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ανάπτυξη των κεντρικών ψηφιακών εφαρμογών του έργου και την εγκατάσταση νέων υποδομών σε 30 σιδηροδρομικούς σταθμούς. Το δεύτερο μέρος, με το οποίο συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες διασυνδέσεις με συστήματα τρίτων φορέων, καθώς και την ολοκλήρωση των υποδομών τηλεματικής εντός των συρμών.

Με την ολοκλήρωση και των δύο μερών, οι επιμέρους εφαρμογές και υποδομές θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο και διαλειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα, δημιουργώντας τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για ευκολότερες και περισσότερο ενοποιημένες μετακινήσεις.

Νέες ψηφιακές εφαρμογές για τον ελληνικό σιδηρόδρομο

Στο πλαίσιο του πρώτου μέρους υλοποιήθηκε ένα σύνολο κεντρικών εφαρμογών για την υποστήριξη των νέων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών στους σταθμούς.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

· Νέο Σύστημα Διαχείρισης Εισιτηρίων, το οποίο δημιουργεί την κεντρική ψηφιακή υποδομή για σύγχρονες διαδικασίες έκδοσης, επικύρωσης και ελέγχου εισιτηρίων.

· Νέο Σύστημα Τηλεματικής και Πληροφόρησης Επιβατών, για την κεντρική διαχείριση των πληροφοριών των δρομολογίων και την έγκαιρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

· Νέο Σύστημα Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Επιβατών, για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων, το οποίο συνοδεύεται από εφαρμογές για κινητές συσκευές.

· Κεντρικά συστήματα διαχείρισης και εποπτείας, για την ενιαία παρακολούθηση και υποστήριξη των νέων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Νέες ψηφιακές υποδομές σε 30 σιδηροδρομικούς σταθμούς

Κεντρικό μέρος της επένδυσης αποτελεί η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υποδομών σε 30 σιδηροδρομικούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερο από το 60% της συνολικής επιβατικής κίνησης του δικτύου.

Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν:

· αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων,

· εξοπλισμό έκδοσης, επικύρωσης και ελέγχου εισιτηρίων,

· ψηφιακές πινακίδες πληροφόρησης επιβατών,

· υποδομές Wi-Fi για την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο,

· συστήματα βιντεοεπιτήρησης.

Το πρώτο μέρος του έργου χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και η ολοκλήρωση και η παραλαβή του φυσικού αντικειμένου εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026.

Το έργο συνεχίζεται

Η υλοποίηση του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΟΣΕ» συνεχίζεται με το δέυτερο μέρος του έργου. Σε αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπονται οι απαιτούμενες διασυνδέσεις και διαλειτουργικότητες με συστήματα τρίτων φορέων, καθώς και η ολοκλήρωση των υποδομών τηλεματικής εντός των συρμών.

«Με την πλήρη ολοκλήρωσή του, το έργο θα έχει διαμορφώσει τις ψηφιακές υποδομές που απαιτούνται για την επόμενη ημέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου: αναβαθμισμένους σταθμούς, καλύτερη πληροφόρηση και σύγχρονες υπηρεσίες για το επιβατικό κοινό» καταλήγει η ανακοίνωση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος .