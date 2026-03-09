Όταν γράφτηκε ιστορία: Η εποχή που η βενζίνη κόστιζε σχεδόν 2,5 ευρώ/λίτρο

Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της 95άρας είχε υπερβεί τα 2,6 ευρώ/λίτρο.

Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου επαναφέρουν τη βενζίνη κοντά στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ/λίτρο, στρέφοντας την κυβέρνηση προς την εξέταση πιθανών μέτρων παρέμβασης στην αγορά, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική τάση.

Με το ντίζελ να κοστίζει πλέον 1,77 ευρώ/λίτρο και τη βενζίνη 1,83 ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με την 1η Μαρτίου, όταν οι τιμές τους περιορίζονταν σε 1,57 ευρώ/λίτρο και 1,75 ευρώ/λίτρο αντίστοιχα, είναι λογικό να ξυπνούν μνήμες από το καλοκαίρι του 2022.

Εκείνη την περίοδο, στο αποκορύφωμα της κρίσης που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η βενζίνη «έπιασε» την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί στη χώρα, φτάνοντας τα 2,43 ευρώ/λίτρο.

Το «μαύρο ρεκόρ» σημειώθηκε στις 16 Ιουνίου 2022, όταν η τιμή της αμόλυβδης ανήλθε σε 2,430 ευρώ και του ντίζελ σε 2,078 ευρώ, ενώ οι… λίγοι που συνέχιζαν να επιλέγουν την 100άρα βενζίνη πλήρωναν 2,584 ευρώ/λίτρο.

Στο νομό Αττικής η 95άρα κόστιζε 2,403 ευρώ/λίτρο και στη Θεσσαλονίκη 2,398 ευρώ/λίτρο, ενώ οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στις Κυκλάδες όπου η αμόλυβδη έφτασε στα 2,624 ευρώ/λίτρο και στα Δωδεκάνησα (2,553 ευρώ/λίτρο).

Λίγες εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα την 1η Αυγούστου 2022, η κυβέρνηση εγκαινίασε το Fuel Pass 2, το οποίο αφορούσε την περίοδο έως το τέλος Σεπτεμβρίου και είχε δικαιούχους κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ.

Η εμπειρία του 2022 παραμένει νωπή, καθώς κατέδειξε πόσο άμεσα μεταφέρεται στην αντλία η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, η τιμή του αμερικανικού αργού WTI έφτασε να αυξάνεται κατά 30% κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να ξεπερνούν τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Τα εφιαλτικά σενάρια για την πορεία του «μαύρου χρυσού» έχουν φέρει στο προσκήνιο την αναζήτηση παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν το κύμα ακρίβειας. Όπως έγραψε η «Καθημερινή», στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκονται έξι παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης νέου Fuel Pass.