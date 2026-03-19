Όταν η πολυτέλεια συνδυάζεται με έξυπνη επιλογή

Στον κόσμο της σύγχρονης αυτοκίνησης, όπου η εξηλεκτρισμένη τεχνολογία παίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο, ένα premium SUV δεν κρίνεται μόνο από το design ή τις επιδόσεις του.

Το Range Rover Evoque Plug-in Hybrid αποδεικνύει ότι ένα πολυτελές μοντέλο μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει μια πιο αποδοτική επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση, αλλά και για τη φορολογική διαχείριση ενός εταιρικού αυτοκινήτου.

Το Evoque Plug-in Hybrid διατηρεί τον χαρακτήρα που περιμένει κανείς από ένα μοντέλο της Range Rover, αλλά ταυτόχρονα ενσωματώνει τεχνολογία που επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος χρήσης. Εκτός από τον σχεδιασμό και τις επιδόσεις, μπαίνει πλέον στο προσκήνιο και ένας ακόμη παράγοντας: το φορολογικό αποτύπωμα για τον οδηγό που το χρησιμοποιεί ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Οι εκπομπές CO₂ κάτω από 50 γρ./χλμ. το τοποθετούν σε κατηγορία οχημάτων που μπορούν να επωφεληθούν από πιο ευνοϊκή φορολόγηση στην παροχή σε είδος (Benefit in Kind), στοιχείο που έχει αρχίσει να επηρεάζει σημαντικά τις επιλογές πολλών στελεχών επιχειρήσεων.

Η διαφορετική προσέγγιση στα εταιρικά αυτοκίνητα

Για χρόνια, το εταιρικό αυτοκίνητο αντιμετωπιζόταν κυρίως ως στοιχείο κύρους ή ως μέρος ενός πακέτου αποδοχών. Σήμερα όμως τα κριτήρια έχουν αλλάξει. Πέρα από την εικόνα της μάρκας και την οδηγική εμπειρία, οι επαγγελματίες εξετάζουν όλο και περισσότερο το πραγματικό κόστος χρήσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φορολογία της παροχής σε είδος αποτελεί βασικό παράγοντα. Η τεχνολογία κίνησης και οι εκπομπές ρύπων ενός μοντέλου επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η επιβάρυνση για τον χρήστη. Δεν είναι τυχαίο ότι τα plug-in hybrid αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές CO₂ προσελκύουν πλέον έντονο ενδιαφέρον στην αγορά των εταιρικών οχημάτων.

Plug-in hybrid τεχνολογία στην καθημερινή χρήση

Το Evoque Plug-in Hybrid χρησιμοποιεί ένα εξηλεκτρισμένο σύστημα που συνδυάζει βενζινοκινητήρα, ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία χωρητικότητας 15 kWh. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 309 ίππους, επιτρέποντας στο SUV να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 6,4 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται περίπου στα 32–36 γρ./χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης φτάνει έως περίπου τα 60 χιλιόμετρα, κάτι που καλύπτει μεγάλο μέρος των καθημερινών αστικών μετακινήσεων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πολλοί οδηγοί μπορούν να πραγματοποιούν τις καθημερινές διαδρομές τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ο θερμικός κινητήρας εξασφαλίζει την απαραίτητη αυτονομία για ταξίδια ή μεγαλύτερες αποστάσεις. Η χαμηλή τιμή εκπομπών CO₂ αποτελεί ταυτόχρονα βασικό στοιχείο για την ένταξη του μοντέλου σε ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

Leasing που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας

Η plug-in hybrid έκδοση του Evoque συνδυάζει τις χαμηλές εκπομπές με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση leasing. Με CO₂ κάτω από 50 γρ./χλμ. και στο πλαίσιο της τρέχουσας προσφοράς για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, το Range Rover Plug-In Hybrid S μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή.

Με προκαταβολή 30% και διάρκεια συμβολαίου 48 μηνών, το μηνιαίο μίσθωμα ξεκινά από 590 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Range Rover.

Σχεδίαση και τεχνολογία με premium χαρακτήρα

Παρά την εξηλεκτρισμένη του φύση, το Evoque παραμένει πιστό στη σχεδιαστική ταυτότητα της Range Rover. Οι καθαρές γραμμές του αμαξώματος και η δυναμική παρουσία στον δρόμο αποτελούν βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Στο εσωτερικό, η ποιότητα των υλικών, η άνεση και τα ψηφιακά συστήματα τεχνολογίας δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον. Τα συστήματα πληροφόρησης και συνδεσιμότητας, μαζί με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, συμβάλλουν σε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός premium SUV.

Για πολλούς επαγγελματίες, το εταιρικό αυτοκίνητο αποτελεί επίσης στοιχείο επαγγελματικής εικόνας. Σε αυτή την περίπτωση, η ισορροπία ανάμεσα στην πολυτέλεια, την τεχνολογία και την αποδοτικότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Όταν η επιλογή γίνεται στρατηγική

Οι εξελίξεις στην αυτοκίνηση και το φορολογικό πλαίσιο οδηγούν τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους σε διαφορετικές επιλογές από ό,τι στο παρελθόν. Η εξηλεκτρισμένη τεχνολογία και οι χαμηλές εκπομπές ρύπων επηρεάζουν πλέον καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται ένα εταιρικό αυτοκίνητο.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το Range Rover Evoque Plug-in Hybrid δείχνει πώς ένα πολυτελές SUV μπορεί να συνδυάζει το κύρος και την οδηγική εμπειρία με μια πιο αποδοτική προσέγγιση στη χρήση και τη φορολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Range Rover Evoque Plug-in Hybrid και το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της Range Rover, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη της μάρκας.