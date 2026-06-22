Όταν ο Ομπράντοβιτς οδηγούσε στην Αθήνα ένα από τα φθηνότερα αυτοκίνητα (+video)

Έκπληκτος έμεινε Σέρβος δημοσιογράφος το 2012, όταν είδε τον Ζέλικο να κυκλοφορεί με ένα ιδιαίτερα ταπεινό αυτοκίνητο.

Για τη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό ετοιμάζεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με το «τριφύλλι» μέχρι το 2029.

Ο Σέρβος τεχνικός φοράει και πάλι τα πράσινα και έρχεται για να συνεχίσει αυτό που άφησε στη… μέση το καλοκαίρι του 2012. Κάθε φίλος της καλαθοσφαίρισης γνωρίζει ότι ο Ομπράντοβιτς κέρδισε τα πάντα στην πρώτη του θητεία στον σύλλογο της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ελάχιστοι ωστόσο γνωρίζουν μια…ξεχωριστή ιστορία που φέρνει στο φως το BasketNews. Απόσπασμα από αφιέρωμα σερβικού μέσου το 2012, κατά τη τελευταία χρονιά του «Ζέλικο» στον πράσινο πάγκο, παρουσίαζε μια τυπική μέρα του Σέρβου στην Αθήνα.

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Ο Ομπράντοβιτς βγαίνει από το σπίτι του, καλημερίζει τον δημοσιογράφο και του επισημαίνει ότι είναι έτοιμος να τον ξεναγήσει στον πρωτεύουσα. Του ζητάει, ωστόσο, λίγο χρόνο προκειμένου να βγάλει την… πανέμορφη πράσινη Ferrari του από το γκαράζ.

Το όχημα που εξέρχεται από το γκαράζ δεν φέρει το έμβλημα με το άλογο, ούτε ξεσηκώνει τη γειτονιά με τον βρυχηθμό του πολυκύλινδρου κινητήρα.

Αντιθέτως, είναι ένα ταπεινό Matiz δεύτερης γενιάς, το οποίο λανσαρίστηκε το 2005. Ένα μοντέλο με μήκος κάτω από 3,5 μ., το οποίο δεν διακρινόταν για την… προθυμία του κινητήρα του, αλλά αποτελούσε έναν από τους καλύτερους φίλους του οδηγού στην πόλη.

Το 2005 ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα πόλης της ελληνικής αγοράς, με τις ταξινομήσεις του να φτάνουν τις 2.671 μονάδες, χαρίζοντάς του την τέταρτη θέση στην κατηγορία πίσω από τα Kia Picanto, Fiat Panda και Hyundai Atos.

Εμείς είχαμε δοκιμάσει το μοντέλο στην Ιταλία (διαβάστε εδώ).