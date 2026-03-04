Όταν οι μάρκες δίχασαν τους φίλους τους: Το αντίο της Mitsubishi στα σπορ αυτοκίνητα

Πώς η Mitsubishi, μια μάρκα που είχε γίνει συνώνυμο των επιτυχιών σε κάθε λογής διοργάνωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή σπορ αυτοκινήτων και να αφοσιωθεί στα SUV;

Υπήρξε μια εποχή που το όνομα της Mitsubishi προκαλούσε ρίγη ενθουσιασμού στους φίλους του αυτοκινήτου. Μια εποχή που τα τρία διαμάντια στο καπό είχαν γίνει συνώνυμο της τετρακίνησης, της οδηγικής απόλαυσης και των επιτυχιών στις ειδικές διαδρομές του WRC.

Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική: η γκάμα της εταιρείας στην Ευρώπη περιορίζεται ουσιαστικά σε τρία SUV: τα ASX, Eclipse Cross και Outlander. Για πολλούς, αυτή η μετάβαση της Mitsubishi, από την κατασκευή θρυλικών σπορ αυτοκινήτων στα SUV ήταν μια στρατηγική επιλογή που δίχασε τους φίλους της μάρκας.

Μοντέλα θρύλοι

Η Mitsubishi ήταν κάποτε κυρίαρχη δύναμη στην κατηγορία των sportscars χάρη σε εμβληματικά αυτοκίνητα όπως το Galant VR-4 και το Eclipse, τα οποία άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πέρα από αυτούς τους δύο θρύλους και τις 10 γενιές του θρυλικού Lancer Evolution, η κληρονομιά των γρήγορων αυτοκινήτων της Mitsubishi περιλάμβανε διαμάντια όπως το 3000GT, το Starion και μια σειρά από άλλα μοντέλα και εκδόσεις της Ralliart.

Κάθε ένα από αυτά τα σπορ αυτοκίνητα έβαλε το δικό του λιθαράκι για να γίνει η Mitsubishi μία από τις πιο γνωστές μάρκες αυτοκινήτων, καλλιεργώντας παράλληλα μια παθιασμένη βάση φίλων που ανυπομονούσε για το επόμενο sportscar των Ιαπώνων μηχανικών της φίρμας.

Ωστόσο, η κληρονομιά των σπορ αυτοκινήτων της Mitsubishi χάθηκε στο πέρασμα των ετών, καθώς η μάρκα σταδιακά χρειάστηκε να διαφοροποιήσει την στρατηγική της.

Το – άλλοτε αγαπημένο των petrolheads- Eclipse ζει πλέον μόνο στις αναμνήσεις και το όνομά του δόθηκε σε ένα SUV με οικογενειακό προσανατολισμό.

Τα υπόλοιπα σπορ αυτοκίνητα της μάρκας εξαφανίστηκαν σταδιακά μέσα στην πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας. Αυτή η αλλαγή στρατηγικής μπορεί να ξένισε αλλά έχει την εξήγησή της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, τα crossover/SUV ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία αυτοκινήτων παγκοσμίως και παράλληλα, η ζήτηση για σεντάν και σπορ αυτοκίνητα μειωνόταν συνεχώς, με αποτέλεσμα, οι πωλήσεις των εμβληματικών μοντέλων της Mitsubishi, όπως το Lancer και το Eclipse, να μειώνονται διαρκώς χρόνο με το χρόνο.

Ενώ λοιπόν οι σπορ κατασκευές της εταιρείας είχαν φανατικό κοινό, η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αναζητούσε αυτοκίνητα πρακτικά, με μεγάλους χώρους και ανέσεις που παράλληλα μπορούσαν να προσφέρουν οικονομικές μετακινήσεις.

Η στροφή στα SUV

Η Mitsubishi, αναγνωρίζοντας πως η πλειοψηφία του κοινού έχει πλέον άλλες προτιμήσεις, τέθηκε αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: είτε να περιορίσει την παραγωγή της και να μεταμορφωθεί σε μια μάρκα που θα κατασκεύαζε niche μοντέλα για λίγους πελάτες είτε θα διέκοπτε την παραγωγή των σπορ μοντέλων της για χάρη των SUV, με σκοπό να διεκδικήσει και αυτή το δικό της μερίδιο σε μια πολύ ανταγωνιστική αρένα. Η μάρκα διάλεξε τη δεύτερη επιλογή.

Η Mitsubishi, για πολλούς, σήμερα αποτελεί μια σκιά αυτού που ήταν κάποτε. Αν και έλαμψε σχεδόν από τη πρώτη στιγμή που μπήκε στον χώρο του αυτοκινήτου, κατασκευάζοντας από πρακτικά και αξιόπιστα οικογενειακά σεντάν, μέχρι sportscars και τετρακίνητα αυθεντικά off-road SUV, όπως το Pajero, η ραγδαία άνοδος των crossover και η μείωση της ζήτησης για τα σεντάν και τα σπορ μοντέλα «ξάφνιασε» την ηγεσία της μάρκας.

Πλέον, η Mitsubishi, ως μέλος της Συμμαχίας Renault-Nissan, θέλει μέσω της κατασκευής νέων SUV να σταθεί ξανά γερά στα πόδια της, με την προοπτική να μπορέσει και πάλι να επενδύσει αρκετά χρήματα για να δημιουργήσει ένα νέο sportscar και να ταράξει τα νερά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το έχει άλλωστε ξανακάνει.

