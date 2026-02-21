Όταν οι μάρκες δίχασαν τους φίλους τους: Το πείραμα του Honda CR-Z

Ήταν το CR-Z η χρυσή τομή μεταξύ σπορ ψυχής και υβριδικής τεχνολογίας ή μια ευθεία σύγκρουση με την παράδοση της Honda;

Άμεσο και γεμάτο πληροφορία τιμόνι, κρατήματα, VTEC μοτέρ. Η Honda δεν πούλησε απλώς επιδόσεις· καλλιέργησε οδηγική φιλοσοφία. Και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι «Χοντάκηδες» — όχι ως απλοί ιδιοκτήτες, αλλά ως πιστοί ακόλουθοι μιας ξεχωριστής κουλτούρας.

Πού να σταθεί κανείς; Στο Integra, το CR-X, το S2000, το Type-R; Κάθε μοντέλο έχει τη δική του ιστορία, αλλά η φιλοσοφία είναι κοινή: καθαρή, ακατέργαστη διασκέδαση στην οδήγηση.

Η Honda, ωστόσο, έχει και ένα άλλο πρόσωπο: αποτελεί εκ των πρωταγωνιστών της υβριδικής τεχνολογίας, θέλοντας να κερδίσει και όσους αναζητούν μια πιο αποδοτική και φυσική οδηγική εμπειρία.

Πόσα εύκολα, όμως, γεφυρώνεται ο κόσμος των σπορ αυτοκινήτων με τα υβριδικά συστήματα κίνησης; Ένα ερώτημα που η Honda προσπάθησε να απαντήσει το 2010 με το ντεμπούτο του CR-Z, ενός κουπέ 2+2 θέσεων, το οποίο αναβίωνε ένα ιδιαίτερα ιδιαίτερα αγαπητό μοντέλο, το CR-Χ δεύτερης γενιάς. Αυτό τουλάχιστον υποστήριζαν οι Ιάπωνες, και κρίνοντας από τη σιλουέτα του CR-Z η προσπάθεια ήταν εμφανής.

Το μοντέλο είχε σχετικά φαρδύ και χαμηλό αμάξωμα με έντονα κεκλιμένη οροφή, ενώ στο εσωτερικό δέσποζε ένας φουτουριστικός πίνακας οργάνων, μέσω του οποίου η Honda παρέδιδε… μαθήματα οικονομικής οδήγησης. Στα πίσω καθίσματα δύσκολα μπορούσαν να βολευτούν ενήλικες, μιας και το περιβάλλον, λόγω του χαμηλοτάβανου τελειώματος, ήταν φιλόξενο για βρέφη ή πολύ μικρά παιδιά.

Όλο το… παιχνίδι, ωστόσο, παιζόταν στο μηχανοστάσιο, μιας και το στοίχημα για τη Honda ήταν ένα: να αποδείξει ότι οι χαμηλές εκπομπές καυσαερίων δεν συνεπάγονται και φίμωση των όποιων αισθήσεων.

Ο 16βάλβιδος 1.5 i-VTEC των 114 PS συνδυαζόταν με ηλεκτροκινητήρα 14 PS, αποδίδοντας συνολική ισχύ 124 PS και ροπή 174 Nm, ενώ η κίνηση έφτανε στους μπροστινούς τροχούς μέσω ενός μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων. Το βάρος της σπορ πρότασης της Honda προσέγγιζε τα 1.150 κιλά, ενώ σε επίπεδο επιδόσεων, η τελική ταχύτητα έφτανε τα 210 χλμ./ώρα και το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρωνόταν σε 9,9 δλ.

Το CR-Z έφερε γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο πίσω άξονα, όπως και τεχνολογία 3-Mode Drive System, η οποία πρόσφερε στον οδηγό την επιλογή ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης που επενεργούσαν μεταξύ άλλων στην απόκριση του γκαζιού και στο σύστημα διεύθυνσης.

Όσοι έτυχε να κάτσουν πίσω από το τιμόνι του γρήγορα χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που χειροκρότησαν τη Honda για την ικανότητά της να δημιουργήσει μια σπορ κατασκευή με «πράσινο» πρόσημο και σε εκείνους που είδαν το ποτήρι μισοάδειο, αδυνατώντας να αισθανθούν την αχαλίνωτη ζωντάνια των εμβληματικών σπορ προτάσεων της ιαπωνικής μάρκας.

Στην Ελλάδα το 2010 είχε τιμή εκκίνησης 23.370 ευρώ, ενώ από το 2010 έως το 2014, όταν και αποσύρθηκε από την αγορά, ταξινομήθηκαν συνολικά 121 αυτοκίνητα.