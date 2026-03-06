Όταν πράγματι σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων για βενζίνη στην Αθήνα (βίντεο)

Αν και τις τελευταίες ημέρες πολλοί οδηγοί σπεύδουν στα πρατήρια λόγω ανησυχίας για ανατιμήσεις, καμία ουρά δεν θυμίζει εκείνες των τελών Ιουλίου 2010 στην Αθήνα.

Ανησυχία για ανατιμήσεις στα καύσιμα έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες σε μια μεγάλη μερίδα οδηγών στη χώρα μας λόγω της τρέχουσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Υπό τον φόβο ότι ο ανεφοδιασμός στην αντλία μπορεί να κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολλοί σπεύδουν στα πρατήρια, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν σχηματίζονται οι ουρές που απειλούν να διαταράξουν την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ουρές που καμία σχέση δεν έχουν με αυτές που είδαμε να σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων στα τέλη Ιουλίου του 2010, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης των ιδιοκτητών βυτιοφόρων και φορτηγών δημόσιας χρήσης με την κυβέρνηση. Βασικό αίτημα των οδηγών ήταν η απόσυρση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που είχε καταγράψει σε βίντεο πολίτης από πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λεωφ. Κηφισίας, με δεκάδες οδηγούς να περιμένουν υπομονετικά να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους με καύσιμα. Τότε αρκετά πρατήρια είχαν, κυριολεκτικά, αδειάσει από καύσιμα, με τους πρατηριούχους να επικολλούν στα καταστήματά τους πινακίδες που έγραφαν «καύσιμα τέλος».

Κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι βυτιοφορείς και οι οδηγοί φορτηγών δημοσίας χρήσης. έκλεισαν τις εισόδους των διυλιστηρίων, προκειμένου να εμποδίσουν την προμήθεια των πρατηρίων υγρών καυσίμων από Ι.Χ. φορτηγά καυσίμων.

«Πρωτοφανή τα όσα εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα στη χώρα, με τη μία πολυήμερη κινητοποίηση να δίνει τη θέση της στην επόμενη και την κυβέρνηση να καταλήγει στο έσχατο μέσο επαναφοράς στην ομολότητα, την επιστράτευση εν προκειμένω των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων Δ. Χ. και την επίταξη των οχημάτων τους», έγραφε στις 30 Ιουλίου του 2010 η «Καθημερινή».

Την 1η Αυγούστου 2010, οι ιδιοκτήτες φορτηγών αποφάσισαν την αναστολή της απεργίας «με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί» από τις κινητοποιήσεις.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, και ενώ η διαδικασία για την ψήφιση του νομοσχεδίου ήταν σε εξέλιξη, οι ιδιοκτήτες φορτηγών-βυτιοφόρων έλαβαν την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με τη μορφή της αποχής.

Ο κλάδος προηγουμένως είχε παρουσιάσει τις θέσεις του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου διαπιστώθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των φορέων.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, με 83 ψήφους υπέρ και 16 κατά.

Ουρές στα πρατήρια είχαν σχηματιστεί και τον Οκτώβριο του 2011 λόγω της απεργίας των εργαζομένων στα διυλιστήρια.