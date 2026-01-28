Όταν τα συστήματα ασφαλείας γίνονται εύκολος αποδιοπομπαίος τράγος

Τα συστήματα ασφαλείας δεν οδηγούν και σίγουρα δεν σκοτώνουν. Οπότε, θερμή παράκληση σε όλους μας, ας παραμείνουμε λίγο ψύχραιμοι…

Κάθε πολύνεκρο τροχαίο γεννά την ίδια, σχεδόν αυτόματη ανάγκη: να βρεθεί μια αιτία που να «εξηγεί» το ανεξήγητο. Στην εποχή των ADAS, των καμερών και των αισθητήρων, ο εύκολος στόχος είναι τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Μόνο που, στην περίπτωση του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία με επτά Έλληνες νεκρούς, αυτή η εξήγηση απλώς δεν στέκει τεχνικά. Όχι από άποψη γνώμης. Από άποψη λειτουργίας.

Τι δεν κάνουν τα σύγχρονα συστήματα

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού δεν είναι αυτόνομη οδήγηση. Δεν παίρνουν αποφάσεις αντί του οδηγού, δεν «τραβάνε» το τιμόνι σε προσπέραση και δεν επιβάλλουν πορεία. Ο ρόλος τους είναι συγκεκριμένος, περιορισμένος και ξεκάθαρα ορισμένος από τη νομοθεσία.

Το Lane Assist, για παράδειγμα:

λειτουργεί μόνο για ακούσια απόκλιση από τη λωρίδα,

παρεμβαίνει ήπια και προσωρινά,

απενεργοποιείται ή αδρανοποιείται τη στιγμή που ο οδηγός δηλώσει πρόθεση αλλαγής λωρίδας μέσω φλας.

Με απλά λόγια: σε μια προσπέραση, το σύστημα κάνει στην άκρη. Και σωστά κάνει.

Αντίστοιχα, το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης δεν είναι πανάκεια. Έχει όρια ταχύτητας, όρια αναγνώρισης και -κυρίως- όρια χρόνου. Όταν η απειλή εμφανίζεται αιφνιδιαστικά και σε πολύ μικρή απόσταση, κανένα σύστημα δεν μπορεί να ανατρέψει τη φυσική.

Τι δείχνουν τα δεδομένα του δυστυχήματος

Στην περίπτωση της Ρουμανίας, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν σε ένα κρίσιμο σημείο: ο οδηγός του βαν δεν είδε (αν το είδε) εγκαίρως το φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν το αντιλήφθηκε, ο χρόνος αντίδρασης ήταν πρακτικά μηδενικός.

Σε αυτό το σημείο τελειώνει κάθε συζήτηση περί ηλεκτρονικών «παρεμβάσεων». Όχι επειδή δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια, αλλά επειδή η τεχνολογία -όπως εφαρμόζεται σήμερα στα αυτοκίνητα παραγωγής- δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει από μόνη της ένα τέτοιο σενάριο.

Αν ένα σύστημα μπορούσε να μπλοκάρει το τιμόνι ή να οδηγήσει ένα όχημα σε μετωπική σύγκρουση, δεν θα μιλούσαμε για υπόθεση. Θα μιλούσαμε για ανάκληση σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Ο πραγματικός ρόλος της τεχνολογίας

Τα ADAS υπάρχουν για να μειώνουν τις πιθανότητες του λάθους, όχι για να εξαφανίζουν το λάθος. Βοηθούν όταν ο οδηγός αφαιρεθεί, όταν κουραστεί, όταν δεν αντιδράσει εγκαίρως. Δεν μπορούν όμως να «διορθώσουν» μια τυχόν εσφαλμένη εκτίμηση σε μια προσπέραση σε δρόμο με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Και εδώ βρίσκεται η άβολη αλήθεια: όσο εξελιγμένα κι αν είναι τα αυτοκίνητα, ο άνθρωπος παραμένει ο τελικός κρίκος της αλυσίδας. Με τις ικανότητές του, τις αδυναμίες του και -κάποιες φορές- τα μοιραία του λάθη.

Το συμπέρασμα

Η τραγωδία στη Ρουμανία δεν είναι αποτέλεσμα «επικίνδυνης τεχνολογίας». Είναι μια υπενθύμιση ότι η οδήγηση σε πραγματικούς δρόμους, με πραγματικές συνθήκες και πραγματικές συνέπειες, δεν συγχωρεί λάθη εκτίμησης.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι τα ασφαλέστερα που έχουν υπάρξει ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτα. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι οδηγούν μόνα τους.

Όσο δύσκολο κι αν είναι να το αποδεχτούμε, σε αυτή την ιστορία η τεχνολογία δεν ήταν ο πρωταγωνιστής. Ήταν απλώς εκεί -όπως είναι κάθε μέρα- για να βοηθήσει. Όχι για να πάρει αποφάσεις ζωής και θανάτου.

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των 7 παιδιών που θα λείψουν απ’ όλους μας και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.