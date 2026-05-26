Πάει πίσω η εγκατάσταση 1.000 καμερών – Τι παραβάσεις θα έγραφαν

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1.000 καμερών, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις προδικαστικές προσφυγές.

Θα αργήσουν να δουν οι οδηγοί τις 1.000 κάμερες καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, καθώς με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός.

Το έργο, συνολικού κόστους 88 εκατ. ευρώ, βρέθηκε αντιμέτωπο με τρεις προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών.

Στην απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στις προσφυγές δύο εταιρειών και μίας κοινοπραξίας, ενώ όπως αναφέρεται σχετικά, το υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει τους όρους της προκήρυξης.

Πληροφορίες της «Καθημερινής» αναφέρουν συγκεκριμένα πως το υπουργείο αναμένεται να «ανεβάσει» εκ νέου τον διαγωνισμό το επόμενο δεκαπενθήμερο αφαιρώντας ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις.

Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί στα τέλη Απριλίου και συνιστούσε τμήμα του σχεδιασμού για την ψηφιακή αναβάθμιση των ελέγχων οδικής κυκλοφορίας.

Μεταξύ των τροχαίων παραβάσεων που θα «έγραφαν» οι κάμερες ήταν η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η κίνηση σε λεωφορειολωρίδα και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Οι κάμερες θα συνδέονταν με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων.

Επιπλέον, το έργο περιελάμβανε την ανάπτυξη εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στις κάμερες.

Η βασική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ προβλεπόταν ισόποσο δικαίωμα προαίρεσης, που θα μπορούσε να αυξήσει τον συνολικό προϋπολογισμό στα 88,11 εκατ. ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 8η Ιουνίου 2026, ενώ η αποσφράγισή τους θα γινόταν μία μέρα αργότερα.